La Segoviana se va viva

Era un partido de una gran trascendencia, en el que dos de los aspirantes a terminar primeros en la Liga medían sus fuerzas como un ensayo además para los cruces del play off que ambos jugarán este año sin duda. Y como había adelantado David Movilla, pasase lo que pasase, nada quedaría decidido. El Zamora mantiene las dudas sobre su rendimiento ante enemigos de similar potencial, porque ayer fue muy superior en todas las facetas del juego, pero el empate final viene a confirmar que el entrenador tendrá que seguir puliendo los recursos en ataque del equipo, sobre todo en lo que atañe a la efectividad. Crear ocasiones es una de las virtudes principales de este Zamora que ayer protagonizó unos primeros 20 minutos en los que todo pudo quedar decidido, pero el balón no quiso entrar y al final, el empate casi se podría aceptar como un mal menor porque tras el descanso, la Segoviana demostró su poderío y, por momentos, se mostró como un rival capaz de llevarse los tres puntos si llegaba alguna concesión zamorana.

Por lo demás, el equipo se mantiene muy firme en defensa con Garban afianzado en el lateral derecho y un Asiel que no sólo organiza atrás, sino que sigue sumándose al ataque en cuanto hay alguna jugada a balón parado, y no perdona. Arriba, ayer David Alvarez estuvo inconmensurable y sólo le faltó un poco de acierto para golear, mientras Murci no ha terminado todavía de recuperar la forma anterior a su última lesión. Doctores tiene la Iglesia, pero parece todo un lujazo reservar a Sergio García para jugar 20 minutos en las segundas partes.

La salida al campo del Zamora fue fulgurante porque ya en el minuto 2, Murci estuvo a punto de marcar de cabeza en un centro de David Alvarez; y un minuto más tarde el propio Alvarez lo intentaba con un disparo que salió rozando el poste. La Segoviana había dejado demasiado suelto a Alvarez hasta el punto de que volvía a acariciar el gol con una volea que sacó a córner de forma acrobática Facundo. Y el acoso zamorano se materializaba en el saque de esquina que lanzó Ramos para que Asiel marcase de un testarazo marca de la casa.

Le costó reaccionar a la Segoviana pero poco a poco comenzó a acercarse al área contraria. Y cuando los visitantes comenzaban a meter el miedo en el cuerpo a la defensa zamorana, llegó una incorporación al ataque del centrocampista Juanan que terminó derribado dentro del área. El árbitro señaló la pena máxima que lanzó Dani Hernández y Facundo rechazó el balón con el pie.

La Segoviana siguió a lo suyo sin afectarse y Mika comenzó a enseñar sus garras con una internada desde el centro del campo que culminó en la línea de fondo con un pase a Agus que tocó el balón pero el portero del Zamora estuvo muy atento para que el balón no entrase en la portería.

Manu González dio entrada en la banda izquierda a Asier para intentar secar a David Alvarez, pero el delantero del Zamora seguía creando peligro y obligaba a intervenir de nuevo a Facundo.

Tras el descanso, el partido se equilibró bastante y los ataque comenzaron a sucederse en una y otra portería. Primero la tuvo el Zamora con una gran jugada por la izquierda que culminó David Alvarez con un cabezazo a la cepa del poste, y en la acción siguiente, Mika aprovechaba la descolocación de la defensa rojiblanca para escaparse con un balón en profundidad y batía a Jon que llegó a tocar el balón pero no pudo evitar que entrase en la portería.

El partido se enfrió un tanto con el gol del empate azulgrana pero estaba más abierto que nunca. La Segoviana cada vez tenía más el balón, y David Movilla reaccionaba dando entrada en el campo a Sergio García. Era Mika el que lo seguía intentando pero su disparo lo atrapó Villanueva.

El Zamora le cedía terreno a la Segoviana pero no consiguió sorprenderle al contraataque, ni tampoco los azulgrana fueron capaces de superar la ordenada defensa local.