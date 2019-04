Sara Yusto y José Carlos Alvarez mandan en Coreses

La segunda edición de la carrera Teso Mayo de Coreses, puntuable para el Campeonato de XCO de Castilla y León, resultó todo un éxito, tanto de participación como de organización con zamoranos en casi todas las categorías y varios corredores que se estrenaban en la disciplina. Cumplieron los pronósticos, tanto Sara Yusto (Ridley FS Bike Racing Team), en féminas, como Javier Manzano y Ramón Pérez Araujo (Zamora Románico), en Senior y Veteranos +30; y se produjo además la magnífica sorpresa de la victoria de José Carlos Alvarez Reguilón (Zamora Románico) en M40.

Sara Yusto dejó patente que, pese a estar en su primer año sub 23, no tiene rivales en el campeonato autonómico y sumó su tercera victoria consecutiva, una victoria que seguramente le permitirá alcanzar el liderato de la clasificación femenina absoluta, ya que Carla López, también sub 23, y que era líder hasta el sábado, no pudo pasar de la quinta plaza en Coreses. En todo caso, la benaventana tiene su prioridad en el Campeonato de España y en el Superprestigio. En esta prueba, la también zamorana Sara Rodríguez (Románico) fue cuarta entre las siete participantes que terminaron la prueba.

Los corredores se encontraron con un circuito ampliado respecto a la pasada edición, de 4.600 metros con gran dureza, que no daba descanso y un terreno muy seco y suelto, que provocó alguna caida sin importancia.

La segunda victoria para el ciclismo zamorano llegó de la mano de Jose Carlos Álvarez Reguilón (Zamora Románico) en M40 tras realizar una gran carrera en la que terminó imponiéndose por solo diez segundos al líder, Luis Alberto Santamaría.

Los resultados del resto de corredores zamoranos que compitieron en esta categoría fueron los siguientes: 6º Victor Javier Fernández Pérez (Tran. Chema-Bolaños Auto), 7º Jorge Furones Gil (Chema-Bolaños , 8º Daniel García López (Chema-Bolaños), 16º Jose Antonio Hernández (Zamora CX), 19º Roberto Álvarez (Zamora CX), 21º Óscar Sánchez Sánchez y 22º Jose Miguel García González (Jonny Bike Club).

El único líder zamorano antes de la prueba de Coreses era Ramón Pérez Araujo (Zamora Románico) en M30 y esta vez no pudo pasar del segundo puesto en una categoría que se mantiene muy igualada. Esta categoría también registró una amplia participación zamorana, con los siguientes resultados: 10º Miguel Pérez Rocha (Tran. Chema-Bolaños Auto), 12º Carlos Otero Calzón (Tran. Chema-Bolaños Auto), 16º Daniel Gutierrez Cidón (Benaventano), 17º Luis Felipe Jiménez Hernández (Toresano), 18º Jose Manuel Blanco Fernández y 20º Daniel Cortés Holgado (Jonny Bike Club). En la categoría Elite, Javier Manzano escalará varios puestos en la general donde era séptimo, tras conseguir la tercera posición en el Teso Mayo. Manzano arriesgó intentando seguir la rueda del salmantino Moisés Dueñas en la primera vuelta de la carrera en la que intentó escaparse Alejandro Rodríguez (Jonny Bike), pero el salmantino alcanzó pronto la cabeza de la carrera y no tuvo problemas para conseguir su tercera victoria de la temporada, lo que le permite incrementa su ventaja en el liderato.

El zamorano supo resistir los ataques por detrás de Francisco Javier García y Víctor González, para terminar tercero y sacarse el lastre de no haber participado en la primera carrera. En esta misma categoría Elite y Sub 23 participaron: Roberto Movilla (Chema-Bolaños) y (17º) Diego Pérez Pérez.