Un El Salvador muy superior echa al Zamora RC de la Copa

Un tackleador de El Salvador C intenta placar a un jugador del Rugby Zamora. José Luis Fernández

El Zamora Rugby no pudo superar a los vallisoletanos de El Salvador C y se quedan a las puertas de la final de la Copa de Castilla y León. El conjunto visitante confirmó la superioridad vista en el partido de ida (7-0) y arrolló a la formación dirigida por Ángel Marcos con un contundente 7-37. El quince del carnero no pudo en ningún momento controlar a los jugadores vallisoletanos, que impusieron su ley en el campo de la Ciudad Deportiva durante los 80 minutos de juego. De hecho, el conjunto visitante llegó hasta el minuto 72 de juego con una venta ja de 0-25 tras encadenar cinco ensayos seguidos.

En los últimos diez minutos de juego los locales mostraron su pundonor y lograron siete puntos, con un ensayo y una transformación, que les permitió solamente maquillar el marcador, ya que posteriormente llegarían 12 tantos más por parte de El Salvador C.