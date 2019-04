"Nuestra productividad ha sido mucho más elevada"

David Movilla quiso dejar bien claro que su equipo había sido el incuestionable dominador del partido: "No admite dudas la productividad que hemos sacado y lo que hemos merecido. Hemos generado una docena de ocasiones. En el minuto 6 ya llevábamos cuatro, en la primera media hora habíamos entrado por dentro, por fuera, y les hemos obligado a hacer un cambio para variar su estructura. Salvo en el gol, no recuerdo ninguna otra ocasión clara de la Gimnástica. La productividad nuestra ha sido bastante más elevada que la del rival".

Movilla restó trascendencia a no haber marcado el penalti porque "después seguimos generando ocasiones. Fue una ocasión clara, pero hemos creado otras. Vamos a darle el mérito a Facundo, y ya son muchas jornadas en las que el portero rival es el mejor".

El entrenador del Zamora recalcó que "en el minuto 30 les estábamos haciendo mucho daño, y ellos cambian de estructura y el partido fue algo más plano en cuanto a la creación de ocasiones. No éramos tan superiores como en la primera media hora. Además cuando el adversario se ve tan desbordado y aún así entra en el partido, mentalmente se ve con unas opciones que no tenía en la primera parte. También sabíamos que casi todos sus goles fuera de casa los marca al comienzo de la segunda parte, pero no hemos sido capaces de evitarlo".

El lateral Coque también destacó el buen juego realizado por el Zamora: "Ha sido un partido que, por ocasiones, hemos sido muy superiores a ellos, pero lo que cuenta son los goles. Sabíamos que el partido iba a estar muy igualado y el que estuviera más acertado en las áreas se lo llevaría. Al final nos sabe un poco amargo este punto, pero tenemos que seguir porque quedan todavía siete partidos que serán siete finales. Hemos sido superiores aunque no se haya demostrado en el resultado".

"Nuestro objetivo es ascender -añadió el jugador salmantino- y se ha dicho desde el principio. Si quedas primero tienes muchas más posibilidades pero yo mismo viví el pasado año un ascenso y habíamos quedado cuartos. Por contra, con el Zamora, terminamos primeros, y perdimos los cuatro partidos del play off", recordó Coque.