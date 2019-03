Bernat Canut: "Nos ha costado superarlas en el poste"

El entrenador del Cadí La Seu, Bernat Canut, aseguró que sabía que no iba a ser sencillo ganar en el Angel Nieto: "Ha sido una victoria de equipo porque veníamos mentalizadas de que iba a ser un partido muy duro. No pensaba que ellas nos iban a meter 85 puntos, pero sí que ha sido duro. Zamora nos ha tocado el punto débil, nos ha costado mucho superarlas en el poste. Nos íbamos por delante, pero Zamora no se descolgaba. Ha sido un gran trabajo del equipo". El técnico catalán valoró el acierto en los triples de sus jugadoras: "Ellas también han acertado pero nosotros tenemos un tipo de juego con cuatro abiertas que pueden tirar y nos sirve contra rivales como Zamora que tienen interiores muy grandes y nosotros no podemos competir en el poste, pero sí sacarlas de su zona de confort. Creo que ha sido un partido en el que cada uno ha jugado en su estilo y ellas también y hubo un momento en que nosotras estábamos muy cargadas de faltas en el juego interior", explicó el técnico del Cadí.