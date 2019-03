Un partido que puede valer un año más en la élite

El Quesos El Pastor afronta hoy su penúltima oportunidad para conseguir la permanencia en la máxima categoría del baloncesto español por octava temporada consecutiva, y para ello le vandría con ganar esta tarde (19.00 horas) al tercer clasificado, el Cadí La Seu, pero también sería suficiente si Sant Adriá pierde en su visita al Baxi Ferrol que ya se encuentra descendido.

El equipo catalán que milita en la Liga Femenina desde que derrotase, entre otros, al Zamarat en la fase de ascenso que se celebró en la ciudad pirenaica en 2007, siempre consigue formar unos "roster" muy equilibrados, pero este año lo ha logrado con creces, como demuestra ese tercer puesto que mantiene después de 24 jornadas de competición.

Bernat Canut dirige una plantilla que lidera sobre la cancha la ex del Zamarat Andrea Vilaró, que vive una brillante madurez en su cuarta campaña en La Seu; y también es una pieza fundamental otra jugadora que pasó por Zamora antes de recalar en La Seu, Shereesha Richards. En el juego interior, Georgina Bahi y la norteamericana Meritt Hempe, forman una pareja muy potente.

En el perímetro, Menhryn Kraker está promediando 10 puntos en su segunda temporada con Cadí; y el puesto de base titular se lo ha ganado la canaria Yurena Díaz. Junto a las líderes del Cadí La Seu, figura una "clase media" con un gran nivel.

La jugadora del Quesos El Pastor Nogaye Lo aseguró en vísperas del trascendental partido contra Cadí La Seu que "vamos a salir a por el partido desde el minuto 1 y hasta el 40 pensando sólo en la victoria. Luego ya veremos cómo serán las matemáticas, pero sólo pensamos en la victoria". La pívot mallorquina explicó en rueda de prensa que el rival del sábado, Cadí La Seu "es un rival difícil, pero también hemos ganado a otros rivales difíciles".

El Quesos El Pastor tiene que ganar al equipo pirenaico para certificar su permanencia un año más en la Liga DIA, pero no será sencillo derrotarle este sábado (19.00 horas) en el Angel Nieto: "Tienen un bloque potente, siempre lo han buscado, y este año lo han conseguido hasta alcanzar el tercer puesto". La jugadora del Zamarat conoce bien al rival "tengo un buen recuerdo de los dos años que estuve allí, el primero con Joan Carles y el segundo con Bernat, aprendí mucho, igual que este año aquí en Zamora".

Nogaye reconoce que en la pasada jornada, tras ganar en Cáceres, el equipo estuvo muy pendiente al día siguiente del partido que Sant Adriá terminó ganando a Ensino: "Sí que seguimos el partido, pero no queremos guiarnos por lo que haga Sant Adriá, nosotras hicimos los deberes y eso era lo importante". Nogaye Lo reconoce que "desde el parón de la Copa, el Quesos El Pastor está en su mejor momento de juego colectivo. Estando enchugadas los cuarenta minutos, no dejándoles entrar en el partido, podremos ganar a La Seu", añadió.

El entrenador del Quesos El Pastor, Fran García, cree que "tenemos que estar metidos en el partido desde el minuto 1 porque Cadí La Seu es un equipo largo en rotación y si tras 24 jornadas está tercero, es por algo. Tienen un gran equilibrio en todas las posiciones y nosotros necesitamos estar, sobre todo, finas en defensa para poder imponer nuestro ritmo de juego y evitar que ellas jueguen en interior, tiren triples o corran".

Fran García reconoce que el Quesos El Pastor llega en un gran momento a esta recta final de la Liga: "Dio un salto grandes desde el partido en casa contra Girona, a partir de ahí fuimos en línea ascendente e incluso mejoramos después del parón de la Copa y de los últimos cuatro partidos, hemos ganado tres. En ese sentido, el equipo ha subido bastante".

El entrenador asturiano no quiere pensar en que aún perdiendo contra La Seu, el Zamarat pueda alcanzar la permanecia si Sant Adriá no consigue ganar a Baxi Ferrol: "Sólo miramos lo nuestro. Tenemos que intentar ganar, no podemos fiarnos del último partido. No hace mucho, el Manresa tenía que ganar en Madrid, y se salvó. Tenemos que intentar competir en estos dos partidos e intentar sacarlos. En estos finales de temporada, hay equipos sin opciones que bajan sus pretensiones y no te puedes fiar de resultados de terceros. Tenemos que seguir mirando a lo nuestro e intentar ganar estos dos partidos".

Fran García recuerda que "en casa hemos competido bien en los últimos partidos contra Girona o Valencia y creo que también se lo pondremos difícil a la Seu. Intentaremos ser duras atrás y luego el resultado será el que sea".

En esta penúltima jornada de Liga, el otro partido de gran interés será el Baxi Ferrol-Sant Adriá en el que la afición zamorana espera que el equipo gallego saque a relucir su amor propio y profesionalidad pese a que se encuentre ya descendido desde hace dos jornadas.

No parece que en esta jornada vayan a quedar decididos los ocho puestos que dan derecho a jugar el play off por el título ya que Mann Filter, que ocupa el octavo puesto, visita a Perfumerías Avenida, mientras Bembibre, que es noveno a una victoria, viajará a Girona. Araski, el séptimo clasificado, sí tiene posibilidades de conseguir el billete ya que recibe a Cáceres que ya no se juega nada.