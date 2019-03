Seis partidos de sanción para los jugadores del Arandina Diego Rubio y Diego Abad

Los jugadores del Arandina, Diego Rubio y Diego Abad, han sido sancionados con seis partidos por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, según detalla el Diario de Burgos, por los incidentes en los que se vieron involucrados en el partido que enfrentó al equipo de Aranda de Duero contra el Uxama durante la última jornada y que finalizó con la victoria del actual líder de la competición por 0-3.

Según detalla el acta de sanción de la RFEF, el incidente no se produjo durante el desarrolo del partido, ni siquiera fueron presenciados por el árbitro del encuentro, Ángel Manso Rojas. Una vez finalizado el encuentro el informador enviado por la Federación de Castilla y León, José Luis López Sancho, entró en el vestuario de los colegiados para dar parte de los sucedido en la grada. De acuerdo con la información recogida por el ácta arbitral, el informador habría presenciado -cuando se dirigía al vestuario- como el jugador del Uxama González Valle y los jugadores del Arandina -Diego Rubio y Diego Abad- "se acometen entre ellos dándose patadas y puñetazos, teniendo que ser sujetados y separados por las fuerzas y cuerpos de seguridad y diferentes oficiales de ambos equipos".

En consecuencia, y tras analizar el acta del colegiado principal, el Comité de Competición ha decidido sancionar con seis partidos a los dos futbolistas del Arandina y también al jugador del Uxama involucrado en la pelea. Los tres futbolistas no podrán disputar seis de los ocho partidos que restan para finalizar la fase regular de Tercera División. Actualmente el Arandina marcha primero en la clasificación, con un punto de ventaja del Zamora CF y se perfila como el principal rival de los rojiblancos para hacerse con el liderato de la categoría.