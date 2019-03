Sara García, segunda en el Mundial de Bajas

El pasado fin de semana se disputaba la segunda prueba puntuable para el Mundial de Bajas femenino. Casi un centenar de pilotos, treinta de los cuales participaban en la categoría de motos contando con tres féminas dentro de ella, se daban cita en la ciudad Portuguesa de Sertã para afrontar tres días de competición en los cuales se recorrieron más de 400 kilómetros, 376 de ellos cronometrados, a través del distrito de Castelo Branco.

Sara García, quien fue la única representante española en el evento, consiguió alzarse con el segundo puesto, quedando a un 1' 33'' del primer cajón del podio. "Ha sido un fin de semana donde ¡ha sucedido de todo! El sábado tenía un ritmo muy cómodo cuando, a mitad de la especial he comenzado a encontrarme mal. Empecé a marearme y a ver con dificultad, lo cual hizo que tuviese que bajar el ritmo. Sólo pensaba en que tenía que terminar como fuera", explicó la zamorana. El médico certificó al finalizar la etapa que se trataba de un golpe de calor unido a una bajada de tensión la cual dejaría secuelas durante el resto de jornadas de la competición.

García afrontaba la segunda especial del domingo con tan sólo 5 minutos de diferencia con la primera clasificada. "Los primeros kilómetros me costó concentrarme, pero en torno al kilómetro 30 conseguí un ritmo alto el cual pude conservar durante el resto de especial, a pesar de que me he perdido unos 3 kilómetros al encontrar una cinta rota", afirmó la zamorana.

La siguiente prueba del Campeonato del Mundo, la prestigiosa Baja Aragón, se celebrará en nuestro país del 26 al 28 de Julio.