P. Duero finaliza la temporada con un buen balance

El equipo de Ternera de Aliste no pudo conseguir la victoria en su duelo por el ascenso contra el Padel You de Salamanca, y finaliza así una gran temporada para las zamoranas en su primer año en Segunda y jugando fase de ascenso. Esta brillante temporada se cerró en Salamanca frente al segundo clasificado del Grupo B, el Pádel You. Ternera de Aliste comenzaba ganando los primeros sets con buenas sensaciones y gran juego, pero el equipo salmantino hizo valer su condición de favorito y remontó en varios encuentros. El Pádel Duero solamente pudo alzarse con la victoria en un partido, el disputado por Lucía León y Laura Rodríguez (4-6 7-6 2-6). No tuvieron la misma suerte el resto de parejas Lucía Benito – Ana Peralta (4-6 6-4 6-4), María Martín – Rebeca Vicente (4-6 7-6 6-1), Zaida Reguero – Ana Oliveros (6-1 6-1) ni Tere Campo – Elena Roncero (6-4 6-2). A pesar de la derrota, el equipo zamorano ha cumplido con creces el objetivo de la temporada, mantener la categoría. El equipo de Primera, Transportes Juan Carlos Gallego, tendrá que esperar al fin de semana del 3, 4 y 5 de mayo, para jugar su partido de la fase de descenso. Ya en la recta final de todas las competiciones, el equipo de las Series Nacionales de Pádel, viajará hasta León este fin de semana para disputar los Play Off Zonales, y conseguir una plaza en la siguiente fase.