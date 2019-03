O´Mullony supera con éxito su operación de rodilla

La jugadora del Aula Cultural de Valladolid María Prieto O'Mullony fue sometida con éxito ayer a una intervención quirúrgica para solucionar la lesión de rodilla que sufrió en la Baltic Handball Cup en Polonia con la Selección Española (O21). La zamorana fue operada en la clínica Cemtro de Madrid del ligamento cruzado anterior y del menisco externo, por los doctores César Flores y Manuel Leyes.

El plazo de recuperación de esta grave lesión se ha establecido entre 6 y 8 meses, lo que hará que la jugadora zamorana no vuelve a vestir la camiseta del Aula Cultural de Valladolid pues ha firmado contrato con el Bera Bera de San Sebastián para la próxima temporada.

Prieto O'Mullony ha publicado en las redes sociales una fotografía con su pierna izquierda onmobilizada tras la operación en la que se muestra visiblemente satisfecha tras la intervención señalando: "¡Ya tengo rodillita nueva!. Muchísimas gracias a los doctores Cesar Flores y Manuel Leyes por dejarme la rodilla perfecta y por cuidarme tan bien. Comienza la cuenta atrás y... ¡con más ganas que nunca!".

Prieto se mostró positiva tras la intervención y con ganas de volver a competir: "Me encuentro mejor de lo que esperaba. Tengo muchas ganas de que pase la operación y de empezar la recuperación. Los doctores me han transmitido tranquilidad y además todo el mundo me ha dicho que estoy en buenas manos", comenta la zamorana.

Por otra parte, el MMT Seguros fletará el próximo sábado un bus para que aquellos aficionados que deseen viajar a Palencia para apoyar al Moralejo Selección en el partido que le enfrentará a CD Balopal y que le podría dar el punto necesario que aseguraría la presencia del club zamorano en la fase de ascenso y el campeonato de la liga regular. En el mensaje que la cantera del Balonmano Zamora ha distribuido a través de las redes sociales deja un número de contacto para todos aquellos aficionados que quieran sumarse al "Bus del Sueño": 722 23 13 75, Óscar.

En este último partido, el Moralejo Selección -que es el actual líder de la competición con 28 puntos- jugará contra el tercer clasificado, que suma 27 puntos. El equipo pistacho necesita sacar un empate al menos para asegurarse su presencia en la fase de ascenso. En la ida, el Moralejo consiguió imponerse por 26-23.

El próximo sábado, a las 20.00 horas en el Pabellón Mariano Haro, los jugadores del Banopal buscarán "venganza" y una victoria que les podría asegurar su presencia en la lucha por la promoción a Primera.