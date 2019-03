Movilla: "El partido contra la Segoviana no va a descartar a nadie"

David Movilla, entrenador del Zamora CF, explicó ayer en rueda de prensa que "no cabe duda de la transcendencia del partido contra la Segoviana, pero no podemos descartarlo en la lucha por el liderato si pierde. Yo firmo perder el domingo y ganar los otros siete partidos que nos quedan. Es importante, pero no será determinante, pase lo que pase el domingo, va a seguir habiendo liga. No cabe duda de que ahora los puntos, cuando menos jornadas quedan cogen más trascendencia y vamos a ver si somos capaces de superar a un gran equipo como es la Gimnástica Segoviana".

David Movilla añadió que "ya estamos en la fase bonita de la Liga, pero creo que no hay ningún calificativo para este encuentro, más allá de que es un partido con gran transcendencia, pero no tiene ningún tinte de final, ni mucho menos. Las finales son cuando ya no hay más opciones y yo no lo veo así aunque es un partido importante".

Respecto a las dudas que podrían surgir después de los últimos tres empates fuera de casa, Movilla señaló ante los medios de comunicación que "entiendo que pueda haberlas, cada uno puede tener sus dudas, pero yo no tengo ninguna duda de este equipo. Es un buen baremo que al equipo se le exija si no es capaz de ganar en Tordesillas y viene promovido por lo que está haciendo. Nos hemos dejado puntos en Tordesillas pero también se los dejó en su día la Arandina y otros. Allí solo ha ganado la Segoviana en un partido muy igualado. Nosotros nos hemos dejado puntos en campos donde no han ganado muchos aunque no nos conformamos con eso pese a que aspiramos a ganar también en ese tipo de campos. No somos el único equipo que nos dejamos puntos en campos complicados".

El técnico vasco insistió en que el equipo empató en el campo del Numancia, donde no ha ganado nadie; en el de la Arandina, donde tampoco ha ganado nadie, y el Tordesillas solo ha perdido dos partidos en casa. En todo caso, me parece muy positivo que a este equipo se le exija ganar en esos campos porque tiene capacidad para hacerlo. Tenemos que ser ambiciosos, exigentes pero también objetivos".

Respecto a la Segoviana, David Movilla aseguró que "tiene muchos recursos, mantiene el bloque de Segunda B que lleva unos números espectaculares. Va a ser un partido muy difícil en el que vamos a necesitar de nuestra gente, que el equipo se sienta arropado. Para ganar vamos a tener que empujar todos. Venimos de una serie de partidos en casa ganados con cierta holgura y el domingo no va a ser el caso, va a ser sufrido y peleado hasta el final. Me gustaría que el equipo transmita y conecte con la gente. En los momentos de dificultad, necesitamos que la afición os arrope, es momento de estar todos muy comprometidos con nuestros futbolistas y empujar todos juntos. Quedan dos meses de liga y un play off y lo que consigamos será entre todos".