Asiel: "Será un partido muy igualado contra la Segoviana"

El defensa del Zamora CF Asiel calificó el partido del próximo domingo contra la Segoviana como "especial" porque es "contra uno de los rivales directos y además es aquí en casa donde nos encontramos fuertes y muy cómodos".

A juicio del jugador rojiblanco y respecto a los tres empates que ha acumulado fuera de casa el Zamora, "es complicado sacar los tres puntos en todos los campos, aunque nuestro objetivo es sacarlos siempre. Pero no tiene que haber dudas, el Zamora tiene que ir a ganar siempre en cualquier campo aunque fuera de casa hay condicionantes que no son los del Ruta: hay terrenos de juego que son de dimensiones distintas y cuyo estado cambia bastante. En el Ruta es siempre el mismo escenario y estamos acostumbrados además que la afición, arropándonos, también nos ayuda a conseguir los tres puntos cada domingo".

No cree Asiel que una derrota descartaría a la Segoviana definitivamente en la lucha por el primer puesto: "Está claro que nosotros queremos ganar pero hasta que no sea matemáticamente, no podemos descartar a nadie. Quedarán siete partidos después de el de la Segoviana, queremos ganar pero no creo que sea nada definitivo todavía".

El central del Zamora califica a la Segoviana como un equipo que defensivamente tiene jugadores con mucha experiencia, y arriba, mucha calidad, atacantes que se asocian bien, llegan con muchos efectivos a la zona de remate y les gusta tener el balón. Creo que será un partido muy igualado en el que habrá pocas ocasiones por el gran nivel de ambos equipos pero el público va a disfrutar mucho".

Además Asiel insiste, respecto a la diferencia del juego del equipo fuera y en casa, en que "el jugar en terrenos de juego con dimensiones distintas y en que las condiciones no son como las que tenemos en el Ruta, pues eso hace que los planteamientos y los entrenamientos que llevas a cabo durante la semana sean complicados de llevar a cabo. En el Ruta, las circunstancias siempre son las mismas pero cuando sales fuera todo cambia".

Asiel recordó que "en la primera vuelta, creo que hicimos un buen partido, que nos pusimos por delante, y eso es muy importante en este tipo de partidos pero no pudimos mantener el resultado. Para conseguir los tres puntos tendremos que hacerlo mejor aquí".