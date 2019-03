Saulo Hernández: "Ha sido una tarde redonda"

Saulo Hernández mostró su alegría por la victoria porque "durante esta semana, el discurso que teníamos es que, unos jugadores que durante seis o siete meses, han estado a un gran nivel, un equipo cuyas aspiraciones no eran ni de lejos las del ascenso, que de repente nos encontremos en puestos de play off, tras perder contra los dos líderes, la sensación que se transmitía en el ambiente era que ya no somos capaces de competir. Pues "ole" por los chavales, porque ha venido aquí Girona, ha venido Jordi Trías, Alfons Alzamora, un equipazo, han hecho el partido que han hecho y me alegro un montón por ellos".

El entrenador del CB Zamora recordó las dos salidas seguidas que tiene que afrontar el equipo: "Nos vamos a Almansa y después a Murcia, dos rivales que también están luchando por el play off y que nos van a montar una encerrona y van a ser partido dificilísimos", en todo caso, Hernández Bris añadió que "ganando hoy, vamos a estar vivos en puestos de play off durante un mínimo de tres o cuatro partidos más. Después, veremos a ver si nos clasificamos. De haber perdido hoy, la cosa hubiera sido muy diferente, se hubiera formado una bola de nieve: no podéis competir contra los grandes, esto va a ser muy difícil, y la sensación que íbamos a tener quizás no fuese buena".

El entrenador del Aquimisa Queso Zamorano reconoció que "ha sido una tarde redonda, en el Angel Nieto nos estamos acostumbrando que presente estas entradas tan buenas, y no solo la gente viene, sino que anima cuando hay que animar, aprieta cuando hay que apretar, se cabrea cuando Trías habla con los ´´arbitros. Hay una implicación con el equipo que creo que es la clave para seguir sumando victorias".

A su juicio, la clave del partido contra Girona estuvo en que "los jugadores han entendido que son capaces de jugar, Hemos tenido ese punto de frescura que no había habido en otros partidos. Esto no son matemáticas, si fuese muy fácil, todo el mundo sabría qué tecla tocar. En los dos anteriores partidos, el equipo estuvo más atascado, no dio esa sensación de anotar con fluidez, parecía que el aro se nos cerraba, que todo era más complicado y hoy, cada jugador, ha tenido su rato de anotar pero ni hoy somos tan buenos, ni hace una semana, tan malos".

Saulo Hernández reconoció que no había pensado antes del partido en el basket average, "porque estaba el asunto como para pensar en ganar de 18, pero en los últimos dos minutos y medio, lo único que hablamos con los jugadores era que cada canasta cuenta ya que Girona es un rival directo por los play off".

Pese a la victoria sobrada de hoy, el entrenador zamorano mantiene que el grupo Este es más fuerte que el Oeste; "que hoy hayamos desarbolado al final a Girona no quita de que, para mi, el otro grupo está un puntito por encima y en el acumulado de partidos que se han jugado ya, el Este nos gana por paliza y eso no puede ser casualidad".