Francisco Alonso, campeón autonómico de 10.000 metros lisos

El zamorano Francisco Alonso consiguió la victoria absoluta en el Campeonato de Castilla y León de 10.000 metros lisos en pista en la prueba disputada en Gijón, en la que se impuso con un tiempo de 31.19.83 por delante de los asturianos Raúl Alvarez y Alfredo Begega. El salmantino Juan Antonio Jiménez se colgó la medalla de plata en el Autonómico.

En los 3.000 lisos sub 14, el zamorano David Campo (At. Zamora) se colgó el oro en el Campeonato de Castilla y León con un tiempo de 10.13.48 tras ser segundo en la clasificación absoluta en la que entraron también atletas asturianos y de otras comunidades autónomas. En esta misma prueba, el benaventano Carlos Charro fue quinto con 11.08.48. En féminas, Nerea Miguel terminó en el noven puesto del 3.000 sub 14 y quinta en el Autonómico.

La representación zamorana se completó con la benaventana Marta Fraile en los 5.000 femenino en categoría absoluta con un décimo puesto y una marca de 19.30.46.

El salmantino del Vino Toro Caja Rural Javier Montero se llevó también el título de Castilla y Léon en los 3.000 sub 16 tras ser segundo en la clasificación general con 9.14.20.