El Villaralbo cede ante el líder, Salamanca B, en un gran partido

El Villaralbo cayó derrotado en su duelo ante el líder, un Salamanca B que se impuso en el Fernández García por 0-1 a pesar del buen juego de los locales, que tuvieron opciones durante una primera mitad en la que fueron claramente superiores pero que encajaron un gol al comienzo del segundo acto en el único fallo defensivo de bulto que cometieron sobre el verde. , un Salamanca B que se impuso en el Fernández García por 0-1 a pesar del buen juego de los locales, que tuvieron opciones durante una primera mitad en la que fueron claramente superiores pero que encajaron un gol al comienzo del segundo acto en el único fallo defensivo de bulto que cometieron sobre el verde. El encuentro arrancó con el Salamanca B tomando control del esférico y el Villaralbo, bien pertrechado atrás, jugando cómodo en su campo pero sin llegar a enlazar jugadas de peligro. Ocasiones que, durante los primeros minutos, tendrían lugar en jugadas a balón parado como la que el ariete rival tuvo en una falta lateral peinada hacia atrás por la zaga local. Su remate, por fortuna, cruzó sin peligro por delante de la meta de Ángel.



Noel generó la primera conexión villaralbina en la medular poco después, aunque no pudiera alcanzar a controlar para encarar al portero. Era la primera pared en campo contrario de los de Mario Prieto, cuya alta presión incomodaba al líder. Tanto fue así que no tardó en producirse el primer disparo local. Lo realizó Vity, quien también gozó de un claro uno contra uno frente al portero que el colegiado no dejó continuar por posible posición antirreglamentaria. Una oportunidad tan clara como la que tuvo Noel a continuación, cuyo acrobático cabezazo dentro del área pequeña a los veinte minutos de juego se topó con el larguero.



Estaba siendo mejor el Villaralbo que, poco a poco, había hecho recular al Salamanca B hasta pisar de continuo su campo sin recibir acciones de peligro. Eso sí, tampoco sin volve ra generarlo. Al menos hasta que, en un córner en contra, cerca del minuto 30, Álvaro finalizó sin acierto un gran contragolpe de los de Mario Prieto. Una oportunidad a la que siguió otra de Vity que, tras pared con Noel, remató sobre el cancerbero rival.