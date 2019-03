Movilla: "El responsable de lo sucedido soy yo"

"Soy el único responsable de lo ocurrido en el partido". Así abrió ayer la rueda de prensa previa al choque frente al Atlético Tordesillas un David Movilla que, preguntado por la prensa, centró más sus palabras en el encuentro del pasado domingo que en el envite que tiene por delante el Zamora CF fuera de casa.

Si algo quedó claro tras la intervención de más de quince minutos del técnico ayer es su amor por el cine. Movilla no tuvo reparos en ampararse en el mundo del celuloide para, en un guion con carga de profundidad, defender a sus jugadores y explicar con detalle lo acontecido ante el Virgen del Camino. Utilizó dicho arte estableciendo un simil con el fútbol para, tras defender a sus futbolistas, lanzar un aviso a todos aquellos que analizaron durante estos días lo sucedido.

"Todo lo que aconteció en la segunda parte fue fruto de mis decisiones",reiteró, asegurando que se siente "muy orgulloso" de su equipo ya que "está muy comprometido con la causa", hasta el punto de haber pedido "cosas concretas" para ese segundo acto y haber sido "consecuentes con el cometido que les ocupaba". Una defensa a sus jugadores que rubricó apuntando que el actual Zamora CF "es un equipo que, por todo lo que ha hecho en estas semanas, merece un reconocimiento".

A partir de ese punto, vino el giro inesperado en el tráiler previo al choque frente al Atlético Tordesillas. El técnico ofreció su postura ante las críticas vertidas en los últimos días por el juego desarrollado en los últimos 45 minutos de juego del Zamora CF con un discurso extenso recurriendo al cine. Un simil cuyo mensaje venía a expresar, o eso parece, el enfado del propio Movilla con los análisis realizados al basarse estos en una información incompleta.

"El aficionado tiene derecho a mostrar su opinión y hacerlo como se hizo. Entiendo el malestar de la mala social por esa segunda parte pero en ese tiempo los jugadores fueron fruto de mis decisiones. En equipo en ningún momento dejó de hacer lo que se le reclamó", razonó, añadiendo: "Yo no llevo cuatro días aquí y voy percibiendo las cosas. Llevo más de veinte años entrenando, los últimos trece dedicando entre 70 y 90 horas a mi vocación, y considero que soy un completo ignorante del fútbol porque cuanto más estudio más me doy cuenta que me queda todo un mundo por conocer". La trama comenzó a complicarse a partir de ahí: "Por poner un simil, a mi que me gusta mucho el cine. A veces voy a ver una película y puedo decir si me ha gustado o no, si me ha emocionado o me aburrido. Sin embargo, al entrar en un análisis más profundo respecto al guión, localización o reparto se me escapa, siendo un ignorante por mi falta de conocimiento para opinar".

Movilla, incidiendo en que esa "ignorancia no es un termino despectivo", agregó que cuando ese factor "se une al atrevimiento de hacer un juicio o una opinión profunda sobre el desarrollo del partido faltando información", la ecuación se complica. "Si salgo del cine y hago una crítica sobre detalles concretos, me estaré metiendo en camisas de once varas", afirmó, señalando que en el fútbol las críticas pueden adquirir incluso una dimensión mayorpues se hacen análisis "sin ver la película" o "con inquina".

Tan metido estaba ayer en su papel Movilla que, tras haberse lanzado para recibir el balazo de la opinión pública, no dudó en relatar las razones por las que se merecía dicho tiro, lanzando su propio proyectil de paso. "Hay aspectos que no puedo explicar ya que pertenecen al vestuario pero otros detalles del partido sí los puedo comentar. Todos pudieron identificar que el equipo jugó con uno menos o que Davo estaba cojo desde el minuto 20 pero no sé vieron que Murci se mantuvo en el campo o la sobrecarga que sufría Coque", explicó, añadiendo: "Hipotequé esa parte del encuentro. Quizá el partido requería otros cambios u otro planteamiento pero de lo único que me arrepiento es de que Carlos viera la cuarta cartulina". "Los cambios pusieron en situación de riesgo al equipo y no sé si todo el mundo lo percibió. Pero me duele que, en esas circunstancias, no se reconozca el esfuerzo y el trabajo que los jugadores hicieron", aseveró antes de concluir que "la información con análisis da conocimiento" y su entendimiento sobre que la prensa deba ser crítica con el equipo. No sin antes recordar que debido a la falta de información él no es quién para saber si "una película es buena o mala" solo si le gusta o no. Todo un final abierto.

Con su discurso ya completado, versión extenida del postpartido del domingo, parecía tiempo para cambiar de escena y así se hizo con la primera pregunta sobre el que ayer quedó segundo plano, un Atlético Tordesillas al que Movilla calificó como "un gran equipo con grandes futbolistas capaces de ofrecer varios registros". Un rival con una "versatilidad ofensiva" sobre la que ha trabajado esta semana el Zamora CF con intención de "sacar las pocas carencias que muestra en casa" la formación vallisoletana. Un teaser que no desveló el script previsto por técnico para la próxima actuación y que no robó protagonismo a lo acontecido antes en tan singular rueda de prensa.