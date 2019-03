Saulo: "Hay que dar valor a todo lo que se ha hecho"

Cualquiera que mirara los números del Aquimisa Queso Zamorano en la liga por el play-off de ascenso a LEB Oro pensaría que las opciones del conjunto zamorano de dar el salto de categoría se alejan cada vez más. Todos menos Saulo Hernández que, si bien no está "nada contento" con los últimos resultados, analiza las cosas "con perspectiva" y confía en sus hombres poder mantener la línea de todo lo que su equipo ha hecho hasta ahora durante próximas semanas.

"Hasta que no nos clasificamos para esta fase no podía conocer el nivel de los rivales pero intuía por los vídeos que podían estar un peldaño por encima de lo visto en nuestro grupo", relató Saulo Hernández que, sin embargo, no dudó en aseverar que "al final todo está muy igualado". "Ahora los del Grupo Este están teniendo mejores resultados pero no quiere decir que vaya a seguir siendo así hasta el final", señaló.

En ese sentido, Hernández afirmó con rotundidad que no puede "estar contento con los resultados o el juego desplegado hasta ahora", ya que "con excepción de Azuqueca" su equipo ha jugado "menos minutos a su mejor nivel que por debajo del mismo". Una realidad que el técnico quiere "mirar con perspectiva sin olvidar que se debwe que dar valor a lo hecho hasta ahora" por el Aquimisa Queso Zamorano. "Es la jornada 26 y seguimos en puestos de play-off, una situación tan bonita y privilegiada que no puede empañarse por los últimos resultados, aunque sean los que marquen las sensaciones actuales del grupo", razonó.

Además, Saulo confía en que su equipo puede seguir dando pasos adelante y mantener la excelente trayectoria que ha llevado al CB Zamora ha estar cuarto en la tabla. "Es complicado valorar si el calendario nos ha perjudicado o si los equipos que vendrán ahora son más asequibles. Lo que tenemos claro es que, con todos los jugadores que han llegado, cada semana que pase y entrenemos a nuestro mejor nivel podemos conseguimos que aumenten nuestras opciones", explicó el técnico, incidiendo: "Girona es todo un equipazo presidido por Marc Gasol y entrenado por Quim Costa, con jugadores como Jordi Trías. Un conjunto diseñado para volver a ACB pero no por eso es imbatible. Eso sí, para poder ganar el partido en el Ángel Nieto tenemos que aspirar a dar un paso adelante y mostrar una mejor versión que la de las últimas semanas".

Una progresión en el juego azulón en la que el técnico confía a pesar de los problemas físicos por los que atraviesa el equipo, sin Robinson y con Somogyi "tocado". "Las bajas no son excusas, no creo que ningún equipo esté al 100% ahora mismo, lo normal es que la competición pase factura. Independientemente de ellas, el equipo debe dar lo mejor de sí en cada partido para seguir soñando", concluyó.