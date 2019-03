Sergio: "Al equipo no se le puede poner ninguna pega"

Sergio García vive un año brillante en Zamora y es uno de los principales autores de la magnífica temporada que está realizando el equipo rojiblanco. A su juicio, el equipo lo está dando todo, por lo que lamenta que en algunos momentos se les exija demasiado a los miembros de la plantilla. A su juicio, el partido del domingo contra el Virgen de la Concha supuso una victoria rotunda, por lo que no entiende algunas críticas que recibieron en el propio campo los jugadores: "Pudimos ver al Zamora habitual en casa esta temporada. Hicimos una primera parte muy buena en la que nos fuimos 4-0 al descanso. En la segunda parte, quizás es verdad que bajamos un poquito pero creo que es normal, a la altura de temporada que estábamos y teniendo en cuenta el resultado tan abultado. Bajas un poquito el listón y queda en una mera anécdota. Seguimos con paso firme, sumando de tres por tres y líderes", declaró el jugador zamorano en el programa "El VAR de LOZ" que se emite los lunes a las 13.00 horas en la página web de La Opinión-El Correo de Zamora.

El delantero zamorano lamentó el percance sufrido por el portero del Virgen del Camino, Isma: "Fue un choque que te asusta en un primer momento, pero afortunadamente, por la información que tengo, ya está en su casa. Te quedas con el susto de ver salir a los médicos, a la Cruz Roja, al servicio de la ambulancia pero, afortunadamente, quedó en un susto".

García no cree que el accidente del portero fuera determinante para el resultado final porque "en el minuto 3 todavía estaba el portero y ya íbamos ganando. Yo creo que se nos puso muy bien desde el principio, luego pasó ese percance. Seguramente que habrá gente que diga que fue por eso o porque ellos bajaron tras la lesión. Pero el Zamora iba con paso firme desde el principio y se demostró que nosotros somos superiores durante toda la primera parte".

El Zamora entra en la recta final tras superar con nota una parte muy dura de la segunda vuelta y el play off cada día está mas cerca: "Al equipo no se le puede poner ninguna pega, hemos estado ahí arriba demostrando que tiene calidad. Ahora viene la parte más importante de la temporada en la que tenemos que demostrar que merecemos luchar por el ascenso. Este fin de semana tenemos una salida dura. La Arandina y la Toresana no nos lo están poniendo nada fácil y está siendo una temporada bastante dura". Sergio García cree que la lucha por el primer puesto del Grupo VIII va a estar entre el Zamora, la Arandina y la Segoviana: "El que menos pinche en estos partidos, se llevará el gato al agua. Tenemos un calendario similar aunque a ellos los fuertes les tocan en casa y a nosotros, fuera. Hay que seguir como hasta ahora y ya se verá cómo acaba el año".

El delantero zamorano está muy contento tras su regreso a casa: "Mi experiencia siempre ha sido buena aquí, ya en mi etapa anterior la gente me acogió muy bien Me está yendo muy bien el año aunque he tenido varias lesiones que son las que me están lastrando un poco, pero llevo ocho goles y más contento no puedo estar aquí". La marcha del Zamora CF es brillante aunque le cuesta ganar a los equipos de la parte alta de la clasificación: "Es complicado, los rivales cuando vienen al Ruta piensan en ganarnos porque nadie nos ha ganado, y cuando vas fuera, nos tienen que ganar porque somos los líderes. Es complicado jugar contra todos los equipos, pero sobre todo a los que están arriba porque también quieren estar ahí. Lo importante es que, con la Arandina y con el Numancia, tenemos ganado el golaveraje ganado. Nos queda la Segoviana, pero si miramos como eliminatorias los partidos contra los grandes en casa y fuera, los habríamos eliminado a todos". García resta trascendencia a la presión sicológica que pueda aportar el que casi sea obligatorio que el Zamora CF termine la liga en el primer puesto: "No es obligatorio, aunque sería lo mejor porque tendrías una segunda opción en caso de perder la primera eliminatoria, pero está siendo difícil porque la Arandina no pincha, la Segoviana se ha vuelto a meter? Quedan muchos partidos. Nos tenemos que centrar en el siguiente porque nadie va a pinchar y nosotros tampoco podemos hacerlo". La afición, a su juicio, está siendo fundamental en aportar ánimo al equipo: "En los partidos fuera no se puede poner ninguna pega porque nos están apoyando al máximo, pese a que no hemos podido ganar los partidos en los que ha viajado más gente. En casa, el domingo me fui un poco descontento porque ganamos 5-2 y había gente que pitaba, protestaba y hasta hubo algún insulto. Me pregunté qué es lo que quiere esa gente".