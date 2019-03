Noel Martín vuelve a ganar siete años después

El vallisoletano Noel Martín (Kuota Construcciones Paulino) consiguió su segunda victoria en el Trofeo San José (antiguo Trofeo Iberdrola) culminando un trepidante final en el que se dieron cita varios de los mejores corredores españoles de las categorías Elite y Sub 23. La clásica zamorana estrenó salida (en Ricobayo) y llegada (en la plaza de Muelas del Pan) tras la decisión de la empresa Iberdrola de retirar su apoyo a la carrera que patrocinó desde sus orígenes, y congregó más equipos que nunca con 28 escuadras representadas en la carrera que recorre las comarcas de Aliste y Sayago.

Noel realizó una carrera de menos a más y tan sólo se dejó ver entre los primeros clasificados en los últimos kilómetros de la carrera. Hasta entonces fue el equipo Lizarte el que puso toda la carne en el asador y dispuso de hasta seis corredores en los momentos decisivos, bien secundado por Superfroiz y Caja Rural, que como siempre fueron los controladores de la carrera. Y ante el potencial de estas tres grandes escuadras españolas, Noel Martín irrumpió en la ascensión final a Muelas para cobrar unos 50 metros de ventaja que hizo valer en la misma línea de meta frente a un plantel de rivales de primera fila, con ex ganadores del Trofeo Iberdrola como Jorge Montenegro o Iván Martínez, vencedor de la pasada edición, la última que terminó en el poblado del Esla.

Ante la ausencia de última hora del zamorano Jorge Bueno (Caja Rural) que corrió ayer mismo la carrera de la Copa España de Aiztondo entrando en el puesto 39º a 4´55 del vencedor (Angel Fuentes, del Gomur), la lucha por el prestigioso maillot del primer zamorano se centró en tres corredores de la tierra, Jesús Pérez (Diputación de León) y Javier Manzano (Zamora CX), que tuvieron un inesperado rival en el jovencísimo Rodrigo Alonso, del Club Ciclista Benaventano, que les sorprendió y vestía por primera vez en su carrera al maillot de la bandera zamorana. El corredor benaventano, de sólo 19 años, es hijo de uno de los grandes ciclistas zamoranos de siempre, Rufino Alonso.

Como suele se habitual, ya desde la misma línea de salida, comenzaron a formarse cortes en el pelotón que casi alcanza los 200 corredores, el máximo permitido por la Federación Española, y terminaría por cuajar el que formaron unas 30 unidades que, como contaba con representantes de los principales equipos, se mantuvo durante mucho tiempo aunque su ventaja nunca llegó a ser preocupante. En la meta volante de Zamora se imponía el ruso Dmitri Mukhomediarov (Lokosphinx) iniciando su gran exhibición que le llevó a vestirse finalmente los maillots de las metas volantes, sprines especiales y de la montaña, aprovechando los puntos que pudo ir sumando en la que sería la escapada del día.

La primera hora de carrera se cumplía poco después de pasar por Pereruela, con una media de 43 kiómetros por hora que venía a indicar que, ni mucho menos, los corredores se lo estaban tomando con calma. Y la máxima ventaja del grupo de fugados se producía en Bermillo de Sayago donde sobrepasaron ligeramente los tres minutos. Pero como suele ser habitual, el cambio de orientación tras el paso por Bermillo comenzó a animar la carrera. El grupo cabecero se mantuvo unido, pero por detrás, el gran pelotón comenzó a "meter cuneta" aprovechando el ligeron viento que suplaba del suroeste, y se rompía en tres cachos. En uno de ellos quedaba cortado Rodrigo Alonso, quien reconoció ya en la meta que se encontraba bien de piernas, pero no pudo hacer nada para no perder contacto con la parte delantera.

La primera ascensión a Villalcampo sirvió para que los favoritos comenzasen a organizarse por detrás y tanto Iván Martínez -tercero el día anterior en el Trofeo Ayuntamiento de Zamora- como el gallego Martín Lestido comenzaban a descubrir sus cartas y se dejaban ver ya por delante del grupo perseguidor que pasó por Muelas con tan sólo 25 segundos de retraso y la cabeza carrera se reunificaba ya en la carrera de Alcañices.

Pero la tregua duró muy poco porque minutos más tarde se producía un nuevo corte que obligó al propio Iván Martínez a realizar un importante esfuerzo para contactar por detrás con el nuevo grupo formado en cabeza, donde Lizarte llevaba a seis corredores. Esta vez, la subida a Villadepera no sirvió para romper por completo la carrera como en otros años, y un grupo de unas veinte unidades aguantó compacto al pasar por el puerto puntuable. Pero ahí comenzaron a desatarse las hostilidades. Por delante se escapaban Jorge Montenegro (Cortizo), Noel Martín, el ruso Mukhomediarov y el lizarte Ibón Ruiz, que cobraban unos segundos de ventaja sobre un segundo grupo con Eugenio Sánchez y Alex Jaime, también del Lizarte, y el Froiz Martín Lestido junto al Rías Baixas Julián Barrientos.

La segunda ascensión a Villalcampo fue apasionante con los dos cuartetos manteniendo mínimas distancias, e Iván Martínez -dos veces ganador del Iberdrola- remontando desde atrás.

Montenegro era el gran animador en cabeza y puntuaba en primera posición por el puerto de montaña, mientras por detrás, Martínez y Lestido lograban alcanzar la cabeza de la carrera en el paso por la presa de Ricobayo. Sin tiempo para que recuperasen los corredores que llegaban por detrás, Montenegro fue el encargado de atacar en primer lugar, pero Noel Martín, que había venido también desde atrás, redoblaba y adquiría una ventaja de unos 30 metros, suficiente para entrar en la meta destacado con el sub 23 Jordi López (LIzarte) en segunda posición y Jorge Montenegro, tercero. Iván Martínez sumaba su tercer puesto del sábado en Zamora, a la cuarta posición de ayer y Mukhomediarov entraba quinto en la meta de la plaza de Muelas del Pan, donde se celebró el acto de entrega de trofeos presidido por el diputado provincial, José Luis Prieto; el alcalde de Muelas, y el responsable de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto.

Noel Martín no solo ha logrado importantes triunfos en el ámbito aficionado, sino que también es un gran especialista en pista, y en ciclismo adaptado ha sido campeón del mundo en tandem junto a Carlos González en 2014: "Esta es una carrera que me gusta mucho y todos los años que puedo, he venido porque disfruto en estas carreras en las que hay que saber colocarse y moverse". Otro gran protagonista de la carrera de ayer fue Caja Rural y en su nombre, Narciso Prieto, director de Comunicación explicó que "esta carrera no podía desaparecer después de 72 años de historia de Zamora, de Muelas y de la provincia. Había que echar el resto y conseguir que algo tan importante no desapareciera porque los zamoranos nos merecemos una carrera así, Es una carrera preciosa, los corredores se han dejado la piel. Es muy dura pero también muy competitiva y bonita".

Por su parte, el alcalde de Muelas del Pan, Luis Alberto Miguel, agradeció su aportación a la Diputación Provincial y a Caja Rural para conseguir la supervivencia de la carrera que tiene como base la localidad zamorana: "Tenemos que felicitarnos todos y hay que agradecer a todos estos equipos que hayan querido inscribirse en esta prueba", dijo.

Rodrigo Alonso (CC Benaventano) se mostró muy satisfecho con este prestigioso trofeo de mejor zamorano en la carrera y explicó que "venía con las intenciones claras y lo primordial era acabar porque el principio de la temporada ha sido difícil. Cuando me vi delante, piensas que podrías terminar mejor, pero estoy satisfecho con la carrera y con cómo me he encontrado. Sabíamos que era una carrera larga y dura, pero la utilizamos como preparación para otras pruebas", añadió el corredor benaventano.