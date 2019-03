El MMT Seguros hace sudar al líder en su feudo

El MMT Seguros peleó hasta el final y tuvo sus opciones en el derbi regional que le enfrentaba a domicilio al líder, unBM Nava que se alzó con la victoria por la mínima (23-22). Un resultado que dejó sin premio el excelente encuentro jugador porlos deLeo Álvarez, que merecieron mejor fortuna pero se estrellaron contra un muro llamado Lamariano.

El portero fue decisivo en un encuentro que los segovianos comenzaron muy fuertes para pasar después el bloque zamorano a llevar las riendas del duelo hasta remontar. Un control que mantuvieron durante muchos minutos del segundo acto, en el que la aparición del arquero secó el ataque del MMT Seguros y acabó decantando el envite dando lugar a una derrota que no debe empañar el gran partido de los visitantes. Una actuación colosal en la que tuvo destacada actuación el argentino Gastón Mouriño, última incorporación que ayer volvía a estrenarse con el equipo que dio elsalto a la Liga Asobal anotando cuatro tantos.

Pese a la importancia del choque para ambos conjuntos y a lo muy mentalizados que estaban los zamoranos. entraron al partido peor que su rival y eso le llevó a jugar a remolque muchos minutos. En los primeros ataques, el MMT Seguros no encontróclaridad ofensiva alguna. De hecho, tardó cinco minutos en ver puerta,siendo además castigado muy rápido con una inferioridad que sirvió a BM Nava un inicio plácido. Un comienzo en el que pese a no encajar demasiados tantos ni vivir un descalabro, los de Leo Álvarez no lograban encontrarsu lugarsobre la pista del Municipal de Nava de la Asunción. La contienda pintaba muy mal para un cuadro de Viriato llamado siempre a pelear hasta el final.

Por el camino y en menos de diez minutos los visitantes recibieron un doloroso parcial de 5- 1 que significaba un mazazo importante para sus opciones habida cuenta del potencial del rival.

Casado y Villagran creaban siempre numerosos problemas, exhibiendo además puntería en sus finalizaciones ante un MMT Segurosque no acababa de cerrar bien en defensa. Con todo, los mayores problemas de los zamoranos estaban en su ataque, ya que el correoso y duro seis cero local que dejaba poco espacio a la imaginación. El MMT Seguros no encontró el camino del gol e incluso malgastó rápido un primer siete metros lanzado por Octavio, algo que hizo mucho daño más que por el error en sí por la carga psicológica negativa. Era un mal inicio del que había que reponerse cuanto antes para luchar por los dos puntos en juego.

Obligado a pedir tiempo muerto, Leo Álvarez detuvo el partido antes de que la sangría fuera a mayores para buscar el punto de inflexión al guion del encuentro. Un giro que conseguiría realizar el MMT Seguros ya que, a su regreso a pista, los visitantes mostraron una de sus mejores caras.

Además de defender con mayor orden y cerca en corto a los lanzadores locales, los zamoranos consiguieron enseñar a la grada una pequeña dosis de su temible ataque, con Octavio haciendo gol pero también conectando muy bien conGastón Mouriño, que siempre generó dudas al rival y huecos a los compañeros.

El choque se igualó bastante más y los segovianos comenzaron a tener por primera vez fallos en su ataque e incluso en las transiciones, ahora menos veloces y más erráticas. Estos factores beneficiaban claramente el mejor posicionamiento de la defensa zamorana. Así, a base de mucho trabajo y esfuerzo defensivo, el equipo pistacho creció en todos los aspectos y, cuando hombres como Dalmau Huix aparecieron por la primera línea del ataque aportando goles, el BM Nava empequeñeció y el luminoso comenzó a ajustarse hasta vislumbrarse un empate que llegaría superado el minuto veinte de juego con el 9-9.

Entonces el míster local Dani Gordo fue quien tuvo que detener el encuentro. El técnico trató de voltear la situación con unas protestas que le valieron una amonestación, más provocada que otra cosa, y con un tiempo muerto inmediato que tuvo el efecto de despertar a los suyos y a una caliente grada que por momentos casi quedó silenciada.

De ahí a la llegada del preceptivo tiempo de descanso, y pese a que lo anterior ya había sido emocionante y bonito, el partido ganó muchos enteros en vistosidad. Especialmente en lo táctico pues los visitantes jugarían en esa fase sus mejores minutos en Nava de la Asunción. Con todo muy cerrado y ahora sin tantas luces ofensivas, el conjunto segoviano trató de alargar todo lo posible sus jugadas y alcanzar el túnel de vestuarios en buena posición, 11-9 a falta de cinco, pero el MMT Seguros se conjuró y devolvió el parcial inicial recibido para tomar ventaja ante la desesperación de la parroquia segoviana. Al descanso 12-14.

Pese a otra rápida exclusión en el reinicio, los zamoranos no cedieron en defensa, la portería también aportó mucho con un Barrientos estelar, y consiguieron mantenerse arriba en el marcador durante los primeros diez minutos de la segunda parte. Sin embargo, a base de buscar en los seis metros a Tavares, BM Nava consiguió el 17-17, dando lugar unos minutos electrizantes en los que el cuadro visitante sufrió una nueva exclusión. Un tramo con cierta permisividad arbitral en el que la alternancia en el marcador tenía en el MMT Seguros siempre por delante e igualado con el líder. Un intercambio de golpes que acabó con ventaja de dos goles y la inteligencia que mostraba el Zamora hacían confiar en lo mejor para los intereses visitantes con 20-22 a falta de cinco para la conclusión. Sin embargo, apareció Lamariano y entre sus paradas y las primeras malas decisiones en ataque de los de Leo Álvarez el BM Nava gozó de la oportunidad para igualar la contienda y acabar ganando en dos emocionantes minutos en los que todo pudo pasar.