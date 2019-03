Incómodo regreso a casa

Con uno de los periplos (a priori) más difíciles del calendario superado con buena nota, el Zamora CF regresa hoy al Ruta de la Plata para afrontar un envite que no entraña menos complicaciones que los anteriores pues. Un duelo en el que enfrente no estará un rival en la lucha por el play-off pero sí uno de esos equipos cuyo oficio sobre el campo le permite no pasar apuros a final de temporada como es el CD Virgen del Camino.

La contienda, que tendrá lugar a partir de las 17.30 horas con arbitraje de Del Bosque García, se prevé peleada. Al menos, esa es la idea con la que el cuadro de Movilla afronta la cita. El técnico ya señaló en los días previos que el cuadro leonés es un rival rocoso, potente en el aspecto físico y bastante competitivo a la hora de pelear por balones divididos y balones aéreos. Además, también hizo hincapié en los buenos números que CD Virgen del Camino maneja fuera de casa, finalizando siempre sus encuentros con marcadores bastante ajustados.

Para muestra del posible guion de partido basta con revisar el partido que ambas escuadras firmaron en la primera vuelta de campeonato. Un duelo que acabó con victoria rojiblanca por 2-1 tras noventa minutos de trabajo por parte de los de Movilla.

La solidez del rival hace desconfiar al Zamora CF de un cómodo triunfo hoy en el Ruta de la Plata, si bien las cualidades de este campo no son muy favorables para los visitantes y sus características. Además, los rojiblancos son un equipo temible en casa y regresan a su estadio tras haber firmado notables actuaciones ante dos de los "gallitos" de la liga como la Arandina y el Numancia B. Dos partidos saldados con un punto cada uno que permiten a los de Movilla saltar hoy al césped a defender el liderato.

Para hacer eficaz esa defensa, el técnico del Zamora CF recurrirá a un once sin muchas variaciones. Apostará nuevamente por el esquema habitual, recuperando para el mismo a Alcañiz tras superar su sanción, pudiendo apostar por Murci como titular una vez recuperado de su lesión.