Movilla: "Va a ser un partido disputado hasta el final"

El entrenador del Zamora CF, David Movilla, explicó este jueves en rueda de prensa respecto a los dos últimos empates frente a Arandina y Numancia B que "no hemos sacado todo lo que queríamos pero el equipo ha dado la cara y se ha mostrado competitivo ante dos rivales muy fuertes. No hemos podido hacer lo que no había conseguido nadie, que era ganar en su campo, pero tampoco hemos salido excesivamente penalizados". En cuanto a su valoración técnica o táctica el entrenador ha analizado los aspectos en los que se ha acertado, "y seguimos siendo un equipo competitivo, difícil de batir aunque hay márgen de mejora. Cada uno de los partidos discurrió en una línea, tuvimos una dificultad diferente en Aranda de Soria, ambas las superamos bien pero no fue suficiente para ser superiores, aunque tampoco fuimos inferiores".

Respecto al rival del domingo (17.30 horas), el Virgen del Camino de León, Movilla aseguró que "es un equipo con mucha presencia física, mucha corpulencia en las disputas, no exento de calidad y fuera de casa ha mantenido la portería a cero en cinco salidas; nosotros lo hemos hecho en seis. Tiene la capacidad de llegar a resultados cortos fuera de casa y sin ninguna duda va a ser un partido largo, disputado hasta el final y que seguramente no se decida hasta los últimos minutos".

El entrenador del Zamora CF no se mostró sorprendido de que la Gimnástica Segoviana se haya enganchado a la lucha por el primer puesto: "Siempre hemos hablado de cuatro equipos para ese primer puesto, el Numancia es el más descolgado, pero a la Gimnástica nadie la ha descartado, y más sabiendo el potencial que tiene. Mantiene la mayoría de la plantilla de Segunda División B, está haciendo una grandísima temporada y pese a la gran puntuación que hemos alcanzado la Arandina y nosotros, ahí está y con todas las opciones porque tiene que jugar contra nosotros dos". Movilla se alegró del regreso de Murci que está disponible ya para jugar, y recordó que Juanan no podrá jugar el domingo por acumulación de amonestaciones.