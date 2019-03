El Zamora pone en marcha el programa Sport Tour

El acto de presentación del programa Sport Tour 2019 que promueven la Diputación Provincial y el Zamora CF dio ayer el pistoletazo de la salida a la precampaña electoral en la ciudad tras prosperar la denuncia presentada por el Partido Socialista y atendida por la Junta Electoral Provincial que prohibió de forma inmediata la participación en el acto de Maite Martín Pozo, como presidenta de la institución provincial.

La resolución de la Junta Electoral, hecha pública en un tiempo récord de unas dos horas, estableció la suspensión del acto salvo que no participase Martín Pozo ni ninguna otra persona "con significación política", como así fue finalmente. La presidenta de la Diputación se limitó a presenciar la presentación desde un discreto segundo plano y fue el consejero delegado del Zamora CF, Alfredo Ruiz, el que expuso el proyecto a los medios de comunicación y a los numeros aficionados que se dieron cita en el Teatro Ramos Carrión en la noche de ayer.

Según el acuerdo entre la Diputación y el club rojiblanco, en las próximas semanas se pondrá en marcha este proyecto que establecerá unas rutas de autobús para que los aficionados de la provincia puedan asistir los domingos a los partidos del Zamora CF. Además, los seguidores rojiblancos podrán conocer las instalaciones del Ruta de la Plata y serán invitados a una degustación de productos de la tierra. Todo ello presidido por la filosofía que los nuevos propietarios quieren imprimir al club, en un ambiente de convivencia deportiva, de los valores que atesora el fútbol y de vinculación con los 248 municipios que componen la provincia, según se encargó de resaltar el consejero delegado, Alfredo Ruiz que intervino en el sencillo acto en el que se presentó además un espectacular vídeo con magníficas imágenes de las comarcas de la provincia y del propio Estadio Ruta de la Plata.

Aunque los protagonistas del acto no quisieron valorar la sentencia de la Junta Electoral, el asunto de la denuncia presentada por el Partido Socialista flotaba en el ambiente y el propio Alfredo Ruiz aprovechó en unas declaraciones previas a los medios de comunicación que "las rutas del deporte es un proyecto muy ambicioso, pero no para los próximos tres meses, sino para los próximos tres años. Queremos que el Zamora esté en el corazón deportivo de todas las personas de la provincia". Alfredo Ruiz se negó a valorar la sentencia judicial aunque "remarcó que nuestro foco siempre ha estado en servir a lo que creemos, un proyecto deportivo e ilusionante. Ya habíamos hablado con la Diputación de que sólo intervendríamos nosotros a manera de discurso. A trabajar y ya está, es lo que hay que hacer".

"Hoy es un día importante para el Zamora -aseguró el directivo del Zamora CF-. Hemos transmitido a las instituciones nuestros proyectos y este fue uno de los que les entusiasmó. Le damos las gracias a la Diputación como en otros casos, a los ayuntamientos". "Queremos que los escolares disfruten del conocimiento técnico, de la enseñanza, de los valores del deporte y que el Zamora sea un conductor de todo eso", añadió Alfredo Ruiz.

La primera de las rutas preparadas será el próximo domingo "porque el movimiento se demuestra andando". Habrá 52 rutas y la primera se centrará en la Tierra del Vino con participantes de Corrales, Peleas, Jambrina, Gema, Madridanos, Moraleja del Vino y Casaseca. "Nosotros no somos los protagonistas, sino los estudiantes de la provincia con sus alcaldes y alcaldesas. Nosotros sólo queremos ser el motor e ilusionar, no queremos un protagonismo que no nos pertenece", añadió el empresario madrileño.

Ruiz Plaza anunció, por otra parte, que dentro de un mes aproximadamente, se convocará una asamblea informativa para dar un nuevo paso en el proceso de constitución en sociedad anónima deportiva del Club: "Nos comprometimos que en un periodo de dos años, el club se convertiría en una SAD que es lo que garantiza su continuidad. Hemos cerrado y auditado las cuentas, el proceso va bien, pero hay que hacerlo bien. No busquemos unas urgencias que no existen, esto es un camino riguroso y profesional".