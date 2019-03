Quesos El Pastor coloca tres jugadoras en el "cinco ideal"

Chelsea Nelson, pívot del Quesos El Pastor, ha sido elegida por la Federación Española como la jugadora más valiosa de la pasada jornada gracias a su magnífica actuación firmada contra el Sant Adría. La jugadora naranja consiguió el domingo 21 puntos (con un porcentaje de 10 de 14 en tiros de dos), capturó 9 rebotes, colocó 2 tapones y recibió 9 faltas en 26 minutos de juego, saliendo desde el banquillo.

Nelson está promediando unos números no excesivamente brillantes (9.6 puntos y 6.0 rebotes por encuentro) en un equipo como el Quesos El Pastor que lucha por conseguir la permanencia en la Liga DIA un dato que habla de las dificultades de adaptación que está encontrando en la que es su primera temporada como profesional. Chelsea Nelson llegó a España directamente desde su etapa universitaria en North Caroline, informó ayer la FEB. Un 'templo' del baloncesto donde estudiaron mitos como Michael Jordan, James Worthy, Bob McAdoo o Vince Carter. En categoría femenina las Wolfpack han ido a 'rebufo' de los chicos, aunque es un equipo habitual en March Madnes. Hace dos años llegaron al Sweet Sisteen con dos integrantes del quinteto de la jornada 22 en sus filas: Chelsea Nelson y Akele Maize, la pívot del Nissan CB Al-Qázeres.

El Quesos El Pastor ha colocado tres jugadoras en el quinteto de la jornada 22: la base Aleksandra Stanacev, segura desde el tiro y provocando hasta 9 faltas personales; la MVP Chelsea Nelson, en su mejor partido de la temporada; y la pívot Vivi Pierre Louise, que ha dado potencia, centímetros y eficacia en la pintura del equipo de Fran García. Además entraron en el equipo ideal: la escolta del Lointek Gernika Courtney Williams, que ha llegado a la competición por la puerta grande; y la pívot del Nissan Al-Qázeres Akele Maize, compañera de la MVP en la Universidad.

Quesos El Pastor afrontará con la moral de la gran victoria en Sant Adriá el partido del próximo sábado contra un Valencia que, en principio, podría ser un rival inalcanzable. En todo caso, el gran momento de forma mostrado el domingo pasado y la participación del nuevo fichaje, Mirjana Beronja, que no pudo jugar por lesión en Barcelona, podría dar opciones al equipo naranja que se mide a un Valencia, un tanto irregular durante toda la temporada, y que se encuentra en una cómoda quinta posición con dos victorias de ventaja respecto a su perseguidor, el IDK Gipuzkoa, rival del Baxi el sábado. Por su parte, Sant Adriá visitará al Araski que no está clasificado todavía para el play off.