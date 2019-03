La victoria más necesaria

El Quesos El Pastor ha cometido muchos errores y ha arrastrado muchos problemas esta temporada, pero lo que no se le podrá achacar es que no haya cumplido en los partidos que tenía que hacerlo, como ocurrió ayer en su duelo con su directo rival por la permanencia en Liga Femenina, el Sant Adriá que le recibió con los mismos puntos aunque con un serio lastre de 17 puntos en el basket average particular.

El Quesos El Pastor llegaba a Cataluña con el refuerzo moral de su última victoria en casa frente a Mann Filter quince días antes, pero con la contrariedad de la lesión muscular que sufrió su último fichaje la serbia Mirjana Beronja y que, por precaución, Fran García reservó ayer en el banquillo con el fin de evitar una recaída que le apartara definitivamente del equipo cuando ya solo faltan cuatro jornadas de Liga.

Y el partido respondió al guión preestablecido: el objetivo naranja era el de frenar la línea exterior de lanzadoras catalanas, tarea que asumieron con eficacia Quevedo, Magden y Ainhoa López; y anular el poderío físico bajo los tableros de la maliense Mariam Coulibaly.

Le costó al Zamarat ser fiel a sus propósitos en una cancha con un magnífico ambiente de baloncesto y una afición local consciente de que era la última oportunidad de lograr por segundo año consecutivo la permanencia para un equipo que había sido la revelación en la campaña pasada, y que este año lleva muchas jornadas en puestos de descenso. Así los primeros minutos del encuentro fueron bastante igualados pero las catalanas adquirieron confianza antes y ya obligaban a Fran García a solicitar un primer tiempo muerto en el minuto 8 con 15-10 que se convirtió en 17-10 al acertar Jerpensen un lanzamiento sobre la bocina para cerrar el primer cuarto. Todavía se ponían peor las cosas para el Zamarat al comenzar el segundo parcial cuando Coulibaly culminaba con una canasta de dos puntos, un parcial de 14/1. Pero Quesos El Pastor había apretado en defensa y en un abrir y cerrar de ojos recortó distancias desde la pintura y Sandra Stanacevic firmaba un "2+1" para situar el marcador en 19-17 y volver a meter al Zamarat en el partido tras devolverle a su rival un 0/7.

La remontada parecía satisfactoria pero nadie podía imaginarse que en menos de un minuto, el Quesos El Pastor se iba a poner por delante con un par de acciones de Vivi Pierre Louis mandando de nuevo bajo los tableros ante una Coulibaly que no era capaz de frenarla.

Tras el descanso, el Quesos El Pastor reforzó sus principios que pasaban claramente por apretar dentro de la zona, donde Vivi seguía siendo imparable para mantener vivas las esperanzas del equipo naranja.

El tercer cuarto se desarrolló en una tónica de cortas alternancias en el marcador hasta que salió a relucir la mejor Chelsie Nelson de la temporada. Obsesionadas por frenar a Pierre Louis, las catalanas permitieron a Nelson erigirse en la nueva protatonista del ataque zamorano, lo que terminó por meterles más presión que el Zamarat aprovechó para escaparse a 41-49 con que cerraba el tercer parcial.

El encuentro se reanudó con una canasta de Parks, una pérdida de Nelson, y una canasta fácil fallada por Nogaye Lo que se multiplicaba, sin embargo, en su trabajo defensivo. Aunque nada había cambiado porque Nelson seguía imparable y no sólo anotaba el 43-51 sino que capturaba un rebote que permitía a Ainhoa López alcanzar la máxima ventaja de diez puntos. Laura Marcos se reivindicaba dirigiendo al equipo en un momento de muy buen juego en el que, si Quevedo fallaba un triple, Nogaye Lo lo solucionaba colocando una "chapa" espectacular a una desesperada Coulibaly, mientras Chelsie mantenía su nivel anotador que le llevó a terminar el partido con 21 puntos en su casillero.

La entrenadora del Femení SA, Gloria Estopa pedía dos tiempos muertos casi seguidos, a la desesperada, pero nada pudo hacer ya porque el Zamarat se mantenía con la cabeza muy fría, todo lo contrario que su rival.

Y los números finales no mienten: la victoria del Zamara se sustentaba sobre los 42 rebotes capturados, 12 más que el Sant Adriá, junto a la enorme eficacia en los tiros de dos puntos (53%) que contrata con el 33% del conjunto barcelonés. Todo ello, pese al paupérrimo rendimiento ayer de las lanzadoras que tan sólo acertaron un triple en 16 intentos.

Este importante triunfo deja al Quesos El Pastor muy cerca de la salvación cuando tan solo quedan cuatro partidos por jugarse contra Valencia, AlQazeres, Cadí La Seu y Bembibre; mientras el Sant Adriá tendrá que ganar al menos dos partidos contra Araski, Ensino, Ferrol o Avenida.

Todo es posible todavía, pero las posibilidades del Quesos El Pastor son grandes y podría ser suficiente con ganar uno de los encuentros que le quedan.