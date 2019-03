Un empate que sabe a victoria

El Zamora CF mantiene el liderato del Grupo VIII de la Tercera División tras empatar contra el Numancia B y después de que el Arandina no pudiera pasar del empate en el campo del Cebrereña

Ni un partido ha perdido. El equipo filial soriano no sabe lo que es la derrota en su campo. Ante la visita del Zamora, líder del grupo octavo de tercera división, ambos equipos se repartieron los puntos tras adelantarse en el marcador el equipo de Movilla. El Zamora salió con intensidad. Sabiendo de la dificultad del equipo soriano en su casa donde no ha cedido una derrota en toda la temporada, los de Movilla buscaron la portería de Taliby y tuvieron recompensa a los diez minutos. Un saque de esquina fue rematado por Asiel en el segundo palo, el cancerbero soriano no despejó bien y el balón le cayó en línea de gol a Junior que sólo tuvo que empujarla. El gol fue un acicate para los rojillos mientras que el Zamora replegó velas. Comenzaron entonces los minutos donde el equipo de Alejandro Huerta tuvo el balón, tocaba y buscaba el espacio para entrar ante un Zamora bien colocado atrás, muy cerrado y que cambió a defensa de cinco hombres. La primera ocasión llegó por mediación de Manu Calvo quien recibió un balón desde la banda izquierda de Moha pero su remate fue rechazado por Jon en una de las pocas intervenciones que tuvieron los porteros y es que, pese a la intensidad y juego, ocasiones claras de gol se vieron pocas en esta primera mitad. Un córner para los locales tuvo en Cámara otra buena ocasión de empatar. La estrategia surtió efecto a media y es que el central soriano remató sólo a placer dentro del área pequeña pero su remate se marcó por encima de la portería. El Zamora lo tenía claro. Ventaja suficiente con el gol arriba y buscando siempre la velocidad de Sergio García quien peleó todos los balones pero siempre le ganaban la partida o el portero local adelantándose a los envíos o bien la defensa. Cuando faltaban dos minutos para llegar al descanso el Numancia logró el empate. Una falta botada desde la banda derecha, se paseó por delante de la defensa del Zamora y del portero, botando incluso en el área pequeña y Beli, adelantándose a su marcador, mandaba el balón al fondo de la red, logrando llegar al ecuador del partido de nuevo con igualdad en el electrónico.

El guion de la segunda parte fue similar. Con el Numancia tocando y cada vez más cerca de la portería rival, el Zamora achicaba agua y balones buscando siempre a Sergio quien, como un islote, luchaba contra la zaga local y estaba solo a la hora de controlar balones. Todo el banquillo zamorano protestó un gol anulado. Sergio quiso arrancar carrera hacia un balón adelantado, finalmente se quedó estático mientras que David Álvarez apareció entre la defensa para llevarse el balón y superar a Taliby. Gol que tanto colegiado como árbitro auxiliar dieron por nulo. La réplica la puso Beli. Salió de un regate y desde veinticinco metros probó fortuna y Jon tuvo que estirarse para mandar el balón a saque de esquina. El Zamora a medida que pasaban los minutos se fue estirando y buscando el segundo gol. Los minutos que estuvo guardando el resultado se quedaron atrás y, con los cambios, salieron hombres de refresco para lograr el segundo. Otra buena oportunidad la tuvo Juanan quien un poco más adelantado del punto de penalti quiso rematar en caída pero tanto el portero local como la defensa se tiraron con todo evitando que el balón se marchara a la red.

El Zamora poco a poco iba tirando de oficio, bien colocado y sabiendo que el paso de los minutos podía jugar a su favor ante un equipo, el soriano, que podría pecar de inexperto en determinadas fases del partido. No sucedió y con todo, el peso lo siguió llevando el conjunto local. El equipo de Movilla no arriesgó y con líneas juntas seguía apostando por balones largos o en profundidad. Faltando tres minutos para el final, el público se puso en pie. Ferrer se quedó sólo ante Jon pero no pudo superar al portero visitante quien tapó bien el ataque rojillo sacando el pie y evitando perder el partido. David Álvarez, con el tiempo cumplido, superó a Taliby en su salida pero el balón se marcó fuera de la portería por centímetros. El Zamora logró un punto y ahora le queda pensar en el próximo partido contra la Virgen del Camino.