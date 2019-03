El Zamora resiste en tierras numantinas

Once titular del Zamora CF.

El Zamora CF sacó un empate en casa de un Numancia B que no ha perdido en casa y es más líder no sólo por dejar a los sorianos a la misma distancia sino porque la Arandina no pudo aprovecharlo en su visita a la Cebrereña y empató, por lo que los zamoranos siguen al frente de la tabla después de afrontar el último gran compromiso a domicilio que le faltaba.

Se adelantaron los rojiblancos en los primeros minutos del encuentro merced a un tanto de Junior Tombini que tenía un gran estreno como rojiblanco en el once titular. Apretaron los sorianos antes del descanso y se encontraron con el gol del empate en el minuto 43 del encuentro.

En el segundo tiempo los rojiblancos salieron con ganas de llevarse los tres puntos y se adelantaron en el electrónico con un tanto de David Álvarez por un fuera de juego de Sergio García al considerar que participaba en la jugada. También pudo llegar el segundo tanto si el colegiado hubiera señalado penalti en una mano que reclamó con ahínco Carlos Ramos.

Finalmente, reparto de puntos en tierras sorianas y el Zamora encara el tramo final de la liga en primera posición.