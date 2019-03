La gran oportunidad

El Quesos El Pastor tendrá mañana (12.00 horas) la oportunidad de dejar prácticamente sentenciada su permanencia en la Liga DIA en el partido que le enfrentará a su directo rival, el Sant Adriá con el que se encuentra igualado a puntos aunque con un importante basket average a favor. El equipo naranja afronta este encuentro tras el descanso de la Copa de la Reina que le ha permitido acoplarse a su nuevo equipo a la base Mirjana Beronja que debutará en el partido de mañana dispuesta a "aportar experiencia a un equipo que es muy joven". La jugadora serbia aseguró que "me he llevado una muy buena impresión desde el inicio, he sido recibida muy bien por mis compañeras y espero aportar al equipo lo que necesita de mi", dijo la jugadora del Zamarat.

Beronja reconoce que es pronto para ella jugar un partido tan importante: "Solo llevo dos semanas pero creo que estoy bastante adaptada al equipo y espero hacerlo bien en Sant Adriá" y recordó respecto al partido contra Zaragoza que presenció desde el banquillo que "jugamos muy bien, muy rápido, aunque se notó la falta de experiencia en algunas fases".

Por su parte, Fran García, tras alegrarse por la llegada de Juanmi Menéndez para ayudarle en su labor, reconoció que una victoria en Sant Adriá "sería un paso muy importante hacia la permanencia aunque todavía no estaría hecho. Si perdemos por menos de 17 tendríamos buenas opciones y si perdemos por más sería ya muy complicado salvarnos".

Este Sant Adriá será muy distinto al que cayó estrepitosamente en la primera vuelta en el Angel Nieto: "Ha traído a la montenegrina Milica Jovanovic, una jugadora con mucha experiencia, Robyn Parks es también una gran jugadora, aunque me preocupa especialmente Mariam Coulibaly que está haciendo una gran segunda vuelta en aportación de puntos y en el rebote, que tendremos de controlar nosotros".

El descanso de la Copa de la Reina le ha venido bien al Quesos El Pastor porque "estábamos en una situación de bastantes derrotas consecutivas y nos vino muy bien la victoria ante Mann Filter, y al desconectar, las jugadoras han venido con ganas y están entrenando muy bien", añadió.