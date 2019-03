El Aquimisa cae ante el HLA Alicante

Perdió el Aquimisa Laboratorio Queso Zamorano en su enfrentamiento en casa contra el HLA Alicante (66-73) cediendo el liderato al conjunto visitante, que dominó todo el encuentro mostrando un gran dominio del rebote ofensivo y defensivo. Los de Saulo Hernández perdieron toda oportunidad de alzarse con la victoria tras un primer cuarto igualado. Los jugadores azulones, que no tuvieron su día en ataque, limitaron su juego ofensivo al lanzamiento de tres, donde no encontraron el acierto necesario para competir el primer puesto de esta fase de ascenso de la LEB Plata.

Primer cuarto entre el Aquimisa y el Alicante muy igualado, donde ha primado el juego seguro y los ataques apurando el reloj. Los dos conjuntos se han plantado en el encuentro decisivo por la primera plaza con la intención de no regalar balones y jugar sobre los parámetros que conocen y les hacen fuertes. Empezó el Zamora con un parcial de 5-0 que pronto fue igualado por la habilidad en el tiro y la rapidez del base alicantino Pitts. Saulo fue primero en mover el banquillo, lo que le permitió a Zamora encadenar buenas defensas y con las piernas de Libroia poner un par de contrataques más que interesantes para el conjunto local; no obstante el trabajo de pizarra de Hernández no sacó todo el rédito que desearía por la mala actuación de los pívots azulones bajo canasta, concediendo muchas segundas oportunidades a los jugadores interiores del HLA Alicante.

Salieron los dos equipos en el segundo cuarto con la intención de cambiar la tendencia de ritmo bajo que vimos en la segunda parte. En seguida, el HLA Alicante comenzó a proponer contrataques que pusieron en dificultades a la defensa de Saulo Hernández. Mientras que el HLA Alicante conseguía facturar en cada uno de sus ataques, el Aquimisa no conseguía realizar ataques que no acabaran en tiros de tres, muchos de ellos forzados y, por tanto, con un bajo índice de acierto.

En poco menos de dos minutos, los jugadores de Pedro Rivero marcaron un parcial de 0-7 a su favor hasta llevar el marcador a 18-25. Mientras que el ataque zamorano no conseguía carburar, y ya no se atisbaba la tranquilidad del primer cuarto, la defensa hacía agua cada vez que el conjunto alicantino ponía pies en polvorosa. Los contrataques eran oro puro para la escuadra visitante. Asimismo, el rebote defensivo del equipo azulón fue una tragedia durante los primeros 20 minutos, con 5 rebotes conseguidos por el equipo alicantino. Igualmente, el apartado de rebotes defensivos también fue dominado por los pívots visitantes (con 18 rebotes frente a los 10 del equipo zamorano).

El Aquimisa Queso Zamorano no conseguía fluir en el partido más importante de la fase de ascenso. El ataque, presionado por el acierto anotador del contrario, parecía acelerado con constantes tiros de tres -18 triples lanzaron los zamoranos, de los cuales solo consiguieron encestar un total de 6, es decir: un 33-; por su parte, la defensa no conseguía cerrar su aro y las segundas oportunidades eran continuamente aprovechadas por el equipo valenciano, que llegó a alcanzar una ventaja de diez puntos gracias al buen hacer de Alejandro Galán y Devin Schmit, con 8 y 9 puntos respectivamente al finalizar la primera mitad. Afortunadamente para el CB Zamora, el buen juego desplegado por Somodgyi, tanto en ataque como en defensa, y los buenos tiros de Niang y Robinson consiguieron poner el marcador 35-41 al final de la primera parte.

El descanso no permitió al Aquimisa cambiar la tendencia que se había consolidado durante el segundo cuarto. El HLA Alicante desenvolvió un juego mucho más profundo, rico y variado en ataque que le permitió continuar aumentando su ventaja hasta los 16 puntos de ventaja con los que se cerró el tercer cuarto (45-61). Schmidt con sus internadas desde la línea de tres y un imperial Conde tanto en su canasta como en la rival le sirvieron al conjunto de Pedro Rivero para llegar con un amplio colchón al último cuarto.

Por su parte, el Aquimisa, que salió con mucho más ganas pero el mismo acierto en este tercer tiempo, solo encontró en las ganas de Somodyi y el poderío de Okonwko algo a lo que agarrarse para no perder el hilo del partido. No obstante, el pobre desempeño en ataque y la imposibilidad de asegurar el rebote defensivo continuó lastrando a los chicos de Saulo Hernández. El tiro de tres, una y otra vez, se erigía como la única solución para no comerse el reloj de tiempo.

El Alicante continuó dominando el partido al inicio del último cuarto con puño de hierro. Ante un Aquimisa Queso Zamorano en el que solo parecía competir el bueno de Okonkwo, el conjunto alicantino llegó alcanzar una ventaja de 21 puntos (49-70 en el minuto 5 del último cuarto) 18 puntos de ventaja, los ataques del Zamora, precipitados por el tiempo y el resultado, continuaron precipitándose con celeridad y, en consecuencia, un porcentaje de acierto muy pobre. Contrariamente a lo esperado, y gracias a un gran esfuerzo por parte de la afición zamorana, el CB Zamora comenzó a encadenar buenas defensas y consiguió ponerse a tan solo 7 puntos (63-70) a falta de un minuto y 26 segundos del final. Sin embargo, un triple del conjunto alicantino en el siguiente ataque desbarató toda esperanza de poder obtener la victoria y colocarse como líder en solitario en esta fase de ascenso hacía LEB Oro.