Movilla: "Hemos cumplido el objetivo de llegar cerca del liderato a la jornada 28"

El entrenador del Zamora CF, David Movilla, se mostró satisfecho por haber conseguido el objetivo que se había marcado cuando tomó las riendas del conjunto rojiblanco en la sexta jornada, de alcanzar la jornada 28, tras superar los duros escollos de Arandina y Numancia B, en el liderato o en sus inmediaciones. El Zamora viajará el sábado a Soria con el objetivo de no ceder el primer puesto que ocupa actualmente aunque es consciente de las dificultades que presenta a sus rivales el filial numantino que todavía no ha perdido en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio esta temporada: "Nos marcamos un hito para la jornada 28 y ya podemos decir que lo hemos cumplido, otra cosa es que lleguemos lo mejor situados posible. Pase lo que pase en Soria, ese reto, este equipo lo ha hecho. Pero para estar por encima de la Arandina al acabar la jornada, tendremos que hacer lo que hasta el momento no ha hecho nadie, ganar en Soria, a un equipo que tiene unos números espectaculares, que como la Arandina no ha perdido como local, el que menos goles ha encajado en su casa, no ha encajado ningún gol en la primera parte€ Pero pese a esos números, es un equipo que defiende con balón, que te somete, que te ataca, con unos registros muy diferentes a los de la Arandina, pero el Zamora, ha sido competitivo ante rivales de todos los tipos. En nuestra casa hemos ganado el mismo Numancia, y hemos ido a campos muy complicados y hemos hecho bien las cosas, e incluso hemos sido superiores. Pero el reto de este sábado es mayúsculo, y como tal lo afrontamos: motivados, entusiasmados y con ganas de cerrar este ciclo con los tres puntos".

Movilla cree que el Numancia es un filial que compagina muy bien la calidad individual de sus jugadores con el trabajo de conjunto: "Tiene mucha calidad individual, futbolistas con capacidad de proyectarse hacia el primer equipo o a categorías superiores, a varios se les queda pequeña la Tercera División. Pero también hay que destacar su trabajo colectivo, su dinamismo, su versatilidad, su ritmo de juego que es altísimo con una gran verticalidad, desarrollan muy bien el ataque posicional pero también las situaciones de transición, y sus números son significativos".

El Numancia B ofreció muy buena imagen en el partido que jugó en el Ruta de la Plata (2-0) y Movilla cree que "es un equipo con unas señas de identidad parecidas en casas y fuera, pero muestra una fortaleza mucho mayor en su campo. Como local tiene unos números asombrosos, muy similares a los de la Arandina o a los nuestros. No han perdido en casa, cosa que nosotros no podemos decir; ha encajado menos goles que nosotros como local y nosotros llevamos muy pocos. Manteniendo la misma identidad en casa que fuera en casa tiene una gran fortaleza y por eso el partido tiene una gran dificultad, tanto por el análisis que hemos hecho como los números que presentan que son irrefutables".

Por otra parte, el Zamora es un equipo que se adapta muy bien al estilo de cualquier rival: "Este equipo se ha mostrado competitivo ante rivales de distintos estilos de juego, no podemos decir que hayamos jugado peor contra equipos de estilo directo o contra otros que hagan un fútbol más asociativo. Cultural Leonesa, Tordesillas, Avila, Segoviana contra todos hemos sacado buenos resultados y son equipos que apuestan por el juego asociativo como el Numancia B. Nos hemos adaptado bien, pero también nos hemos mantenido fieles a nuestras señas de identidad con un buen rendimiento como dicen los números".

Movilla añadió en la rueda de prensa que concedió ayer en el Ruta de la Plata, su agradecimiento al apoyo recibido de la afición rojiblanca el pasado domingo en Aranda de Duero: "El recibimiento que se nos hizo fue espectacular, los jugadores comentaron que se les puso la piel de gallina, y al acabar el partido y pese a no ser capaces de ganar, hubo un gran reconocimiento a nuestro trabajo, incluso durante la semana, los aficionados nos han hablado por la calle con orgullo del trabajo que está realizando el equipo, que es una satisfacción por lo que están haciendo los jugadores. Están llevando con orgullo y con constancia los valores que defiende este club. Estoy muy agradecido por ese respaldo".