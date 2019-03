Aquimisa Queso Zamorano se estrena en la segunda fase

C. B. Zamora

Plantilla, cuerpo técnico, familares y aficionados posan juntos en el Municipal La Paz. C. B. Zamora

El Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano regresó a la senda de la victoria en la pista de un aguerrido Isover Basket Azuqueca, uno de los cuadros más modestos de esta fase de ascenso que, sin embargo, había conseguido derrotar en su feudo a rivales como el Real Murcia o el HLA Alicante. Los zamoranos, con una segunda parte brillante en la que destacaron hombres como Nnamdy o Somogyi, se impusieron por 64-81 y siguen en la lucha por el puesto de ascenso directo a LEB Oro.

El cuadro zamorano, que había caído ante el Real Murcia, en la primera jornada, buscaba dar continuidad a domicilio al buen juego que mostró tras el descanso en el primer envite de la segunda fase. Un objetivo que consiguió durante muchos minutos, empezando en el primer cuarto.

Superados los primeros minutos de tanteo, Aquimisa Queso Zamorano ya comandaba el marcador gracias a dos triples de Somogyi y Libroia. Una situación que mantuvieron gracias a un parcial de 0-10 en el que Niang, desde el perímetro, e Iza, bajo el aro, lideraron la anotación visitante. Con 12-20 en el luminoso y la sensación de dominio zamorano se echó el cierre el primer cuarto.

Con un porcentaje de acierto del 42% respecto al 35% del adversario, Aquimisa Queso Zamorano parecía encaminado al éxito. Sin embargo, su acierto y dominio del rebote, no tuvo continuidad en el segundo acto.

A pesar de inaugurar el nuevo cuarto Ibitayo con su primer canasta y elevar la máxima diferencia a diez puntos, a los de Saulo se les fundieron los plomos. Durante los siguientes cinco minutos Aquimisa Queso Zamorano no encontraría el aro rival y eso permitió a los locales ir poco a poco recortando diferencias.

La reacción del Azuqueca acabó con un parcial de 10-0 que hizo que la contienda se igualara (22-22), si bien Ibitayo otorgó de nuevo el dominio a los suyos. Un mando que se acentuó con un parcial de 0-8 gracias a buenas acciones como un mate de Nnamdy y una canasta con tiro adicional de Somogiy. El despertar zamorano volvía a poner contra las cuerdas a los alcarreños que, de forma inesperada, volvieron a levantarse.

En el juego de las alternancias, los últimos minutos del primer tiempo fueron para los locales que, con un parcial de 13-2 no solo volvieron a meterse en partido, también pasaron a controlar el marcador tras casi veinte minutos de juego desde el triple con el que se inauguró el tanteo (35-32).

Valera, autor de 13 puntos, y el exjugador blanquiazul Jeff Solarin, con 6 puntos y 5 rebotes, habían puesto freno a un Aquimisa Queso Zamorano necesitado de un punto más de intensidad tras el descanso. Un nivel que los zamoranos encontraron nada más reiniciarse el envite.

Cabral, que fue de menos a más durante el choque, empezó a brillar con luz propia. A él se unió la intensidad de Somogyi en ambas pinturas y la presencia de un Nnamdy superlativo. La conjunción de sus actuaciones dieron lugar a un parcial de 3-10 que volvió a poner a los zamoranos por delante en un abrir y cerrar de ojos.

Regresó la intensidad, las rápidas transiciones y la paciencia a un equipo que, esta vez, no se desmoronó ni dejó que su rival volviera a meterse en la pelea por la victoria. Isover Azuqueca trató de resistirse pero, mediado el tercer periodo, Iza, Meikle, Cabral y Robinson pusieron 13 puntos de renta (43-56) en el luminoso que parecían decantar el encuentro. Un choque que llegó a sus últimos diez minutos con un claro 47-60 a favor de los zamoranos.

Pese a lo que indicaba el resultado, no podía dormirse en los laureles el Aquimisa Queso Zamorano. Por lo tanto, salió a la cancha dispuesto a ofrecer resistencia y a no dejarse nuevamente comer la tostada por los azudenses, que lo probaron de todas las formas y colores pero no lograron su cometido.

Los de Saulo, más tranquilos y certeros, no perdonaron esta vez y consiguieron encarrilar la victoria en el tramo final (59-78 en el 38'). Nnamdy, inmenso con 13 rebotes y 12 puntos fue determinante para sellar un triunfo más que merecido y que debe ser el primero de muchos en esta fase de ascenso para el Aquimisa.