Merchán sigue siendo el rival a batir

Emilio Merchán demostró una vez más que es el rival a batir en Castilla y León al imponerse en el Campeonato Autonómico de Invierno disputado en Zamora hoy por la mañana. El palista se impuso en la prueba disputada a última hora de la mañana subiendo a lo más alto de un podio plenamente zamorano en el que estuvo acompañado por Alejandro Sánchez e Iván Domínguez.

La carrera se saldó con victoria de Merchán tras dos vueltas con los tres palistas zamoranos que acabaron en el podio encabezando la prueba. Una dura pugna que parecía poder inclinarse a favor de Alejandro Sánchez quien, en el giro decisivo al circuito, marchaba al frente. Sin embargo, Merchán subió el ritmo de su palada para ponerse por delante en busca de un triunfo que tuvo que pelear frente a un Sánchez que no tiró la toalla pese a no poder poner en peligro un nuevo triunfo de su compañero en la ADZ.

Tras estos palistas cruzó la meta Iván Domínguez. El deportista de Canoa Kayak no tuvo problema en juntarse a los hombres que lideraban la prueba y contó con opciones hasta el tramo final donde ya no pudo luchar más que por un tercer puesto que retuvo sin ningún tipo de apuro.

Por otra parte, en C-1, también hubo victoria local gracias a la gran actuación de Javier Bernal. El canoísta consiguió el triunfo gracias a una gran remontada que llevó a cabo durante la última vuelta al circuito establecido para la prueba tras ir segundo desde el comienzo de la misma.