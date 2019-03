Movilla: "La Arandina es un equipo con pocas fisuras"

"En el partido de ida, si no es por los 2.000 aficionados que nos empujaron, no ganamos. Lo tengo muy presente, fue mi primer partido en el Ruta de la Plata, y mi recuerdo es la de un equipo llevado en volandas por la grada. Aquel día el Zamora CF jugó con 12", rememoraba ayer David Movilla en rueda de prensa del encuentro de ida entre el Zamora CF y la Arandina CF. Dos adversarios que volverán a encontrarse este fin de semana en un duelo que para el técnico rojiblanco puede tener también como clave el color y el calor de las gradas. Y es que, el entrenador aseguraba ayer que no se imagina "un Zamora CF ganando en El Montecillo sin su gente".

El duelo entre primer y segundo clasificado se presenta como un envite con aroma a play-off. Eso sí con la diferencia de que "será importante pero no decisivo", como bien apuntó Movilla, explicando que "todavía quedan muchos puntos por sumar después y el choque no va a decidir nada".

Por ello, el técnico afirmó que el Zamora CF ha seguido su rutina normal de entrenamientos a lo largo de la semana, guardando el "respeto por el rival" que siempre procesa su grupo. Una preparación sin pasos específicos pero con una diferencia trascendental a la de otras semanas, el propio adversario. "Hemos identificado muchas más fortalezas en nuestro adversario que en otras ocasiones", explicó el entrenador, que incidió más en otra de las características de la Arandina como son las "pocas fisuras de su juego".

"Es un equipo al que es muy difícil ganar, lo dicen los números. Son un grupo que te somete con su alto ritmo, apenas te dejan construir y además llegan rápido a portería contraria gracias a su verticalidad... y eso son solo unas pinceladas de sus virtudes", comentó un Movilla que se guardó para él esas "escasas debilidades a explotar" en El Montecillo.

Tan fuerte es la Arandina CF que el propio técnico del Zamora CF consideró "atrevido" señalar que su rival haya podido bajar el nivel tras dos empates consecutivos en semanas anteriores. "Ganar es difícil para todos en esta liga y la Arandina no es una excepción", destacó, añadiendo: "Han marcado un ritmo muy fuerte con una derrota en 41 partidos y eso habla muy bien de ellos y del Zamora, que mantiene ese bonito pulso por el liderato que hay ahora mismo".

El mano a mano entre rojiblancos y azulones vivirá este fin de semana un choque directo. Una contienda en la que Montilla valora poder encontrarse "un encuentro similar al de la primera vuelta", dado que son dos equipos "que encajan poco" y en aquel partido hubo pocas ocasiones. Aunque no descarta que pueda salir también la vena más ofensiva de "dos conjuntos muy realizadores". Lo que sí tiene claro es que el contexto volverá a ser clave. "Es un partido tan complejo que no me imagino al Zamora CF ganando allí sin nuestra gente. Vamos a necesitarla para encontrar la mejor versión y aliento en momentos de necesidad. Seremos minoría en número pero tenemos que ser iguales o mayores en ilusión", afirmó, esperando que afición y equipo estén "juntos para aprovechar las pocas probabilidades" que dan a los rojiblancos los números burgaleses.