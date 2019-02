Aquimisa Queso Zamorano, a seguir repartiendo alegría

El Aquimisa Queso Zamorano quiere seguir dando alegrías a los aficionados zamoranos en la segunda fase de la liga que iniciará esta tarde (19.00 horas) en el Pabellón Angel Nieto con el partido que le enfrentará el CB Murcia, un enemigo complicado y primera piedra de toque para calibrar el nivel real de los rivales del Grupo Este a los que tendrá que enfrentarse a partir de ahora.

El entrenador del CB Zamora, Saulo Hernández, ofreció ayer una rueda de prensa en la que explicó que el partido "será un momento magnífico para que vengan a vernos los que hasta ahora nos seguían de forma pasiva. En Zamora no estamos acostumbrados a las buenas noticias, la cruda realidad es que no tenemos muchas oportunidades para alegrarnos, y el deporte tiene capacidad para generar ilusión. Estaríamos encantados de ayudar a alguien a que sea un poco más felíz a lo largo de los próximos dos meses", en una clara llamada a la afición zamorana que no está respondiendo al nivel que se merece el espectáculo que está ofreciendo este Aquimisa Queso Zamorano en lo que va de campaña.

El partido de jugará a las 19.00 horas para evitar la coincidencia con el Madrid-Barcelona de la Copa del Rey de fútbol, y el CB Zamora ofrecerá a sus seguidores en el descanso la actuación del grupo Danza Fusión, "un aliciente más para venir al baloncesto", dijo Hernández Bris.

El rival de esta tarde es el Real Murcia que se encuentra situado en la sexta posición, tras computar los resultados conseguidos en la primera vuelta contra los rivales actuales de su grupo. Ha sumado hasta el momento cinco victorias, dos menos que el CB Zamora que parte como líder con Zornotza, y una victoria local esta tarde establecería una diferencia casi insalvable para el histórico club murciano.

El Real Murcia no ha tenido una primera fase muy regular ya que, tras un comienzo discreto con cuatro derrotas en los diez primeros partidos, consiguió engarzar siete triunfos seguidos. Pero la recta final de su marcha por el Grupo Este marcó una crisis en el equipo que dirige Rafael Monclova que no pudo ganar más que dos partidos en las últimas seis jornadas.

Se trata de un equipo muy físico con un cinco inicial muy equilibrado en el que figuran Joshua Curtis (14 p.-6 reb.), Connor Beranek (12 p.-7,5 reb.), Patrick Whelan (10 p.-3 reb.) y Sergio Mendiola (10 p. y 6,7 reb.) y Fernando Fernández (7,6 y 2,7).

Sango Niang aseguró ayer que el Aquimisa llega a esta segunda fase "en buena situación. No tenemos nada que perder y lucharemos, como al inicio de la temporada, como si no fuéramos líderes. Solo tenemos que preocuparnos de nosotros mismos y tenemnos que ser capaces de controlar la situación y los partidos", dijo.