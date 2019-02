Dalmau Huix: "Ganar sería dar un paso importante"

Importante. Ese fue el calificativo usado ayer por Dalmau Huix a la hora de poner una etiqueta al duelo que disputarán este fin de semana el MMT Seguros Zamora y el ARS Palma del Río. Dos equipos cuya rivalidad deportiva no pasa inadvertida y que se jugarán este fin de semana parte de sus opciones de clasificarse para el play-off de ascenso a la Liga Asobal. Una competición que el lateral catalán ve como el objetivo lógico del cuadro de Viriato según está ahora mismo la División de Honor Plata.

"La pista de Palma del Río no es fácil para este equipo ni para ninguno", destacó Huix ayer, restando importancia a precedentes previos entre cordobeses y zamoranos. Una historia de rivalidad deportiva que quizá, con tantos cambios en una y otra formación a lo largo del verano, haya perdido gran parte de su intensidad. El catalán no formaba parte del MMT Seguros cuando los pistacho ascendieron en El Pandero pero conoce de primera mano la presión que la afición cordobesa ejerce desde la grada y cómo ese aliento da un plus al equipo andaluz. No en vano, Dalmau estuvo presente en esa fase de ascenso con el BM Torrelavega y por eso avisa de lo complicado que resulta ganar en la pista palmera, donde también puede influir negativamente "ese hándicap que es un viaje tan largo" en el mismo día.

Pese a ser territorio complicado, tanto el lateral como el resto de sus compañeros acuden a este envite con "ganas de vencer y sacar algo positivo". Una ilusión que sostiene la buena marcha del conjunto zamorano en las últimas semanas. "Llegamos en buen momento. Acumulamos ya cuatro jornadas sin perder y, aunque el punto del otro día nos dejó un regusto agridulce, creo que el equipo viaja con buenas sensaciones", razonó el catalán al analizar la marcha de un MMT Seguros que defenderá en este envite su sexta posición en la tabla.

Precisamente, la defensas de esa plaza en la clasificación y la cercanía de ARS Palma del Río en la misma hacen de este "un partido importante". "Queda mucha liga para decir que es un encuentro clave pero, desde luego, dejar a los cordobeses a tres puntos de distancia y el golaverage supondría un paso importante para nosotros de cara a final de temporada", afirmó Huix.

Para conseguir dar ese paso, Dalmau apuntó ayer a "una defensa fuerte y un juego de desgaste a base de correr y hacer sufrir al contrario atrás" como las claves para puntuar en Palma del Río y así seguir en buena línea a la caza de ese play-off que consideró el "objetivo lógico" del MMT Seguros. "Los puestos de la zona baja están lejos y los primeros clasificados parecen inalcanzables, así que creo que esa tiene que ser nuestra meta", explicó el jugador, destacando que su equipo "siempre quiere ganar todos los partidos" pero no pierde de vista la posibilidad de volver a la Liga Asobal. Una lucha que el lateral afronta ya "plenamente integrado" tras un periodo de ajuste a su actual posición "después de años de jugar en otra".