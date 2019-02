Marina Bueno: "Quiero llegar a los 95 años nadando"

Marina Bueno acaba de dar un paso más en su brillantísima trayectoria como nadadora superveterana, ha conseguido dos medallas de oro y otras dos de plata en las cuatro distancias del estilo libre del Campeonato de España (dos oros en 50 y 100, y otras tantas platas en 200 y 400). La zamorana del CN Zamora es una persona sobradamente conocida en el mundillo de la natación de Castilla y León porque, además de sus éxitos como nadadora máster, fue durante diecinueve años presidenta del club más importante de la comunidad autónoma como fue el desaparecido Gimnasio Valladolid.

Desprendida de sus obligaciones como directiva que le ocuparon durante gran parte de su vida, Marina Bueno se ha centrado a sus 77 años en la práctica del deporte en el que se inició de manos de su padre en la playa de los Tres Arboles de Zamora que estaba dividida en zonas exclusivas para hombres y mujeres. Y no se marca ningún límite, tan sólo espera llegar a competir más allá de los 90 años como varias compañeras con las que ha coincidido en este último Campeonato de España de Invierno, en piscina de 25 metros.

Pese a que no hace ni veinte años que compite, su historial deportivo es ya brillantísimo, aunque ahora mismo, con casi 77 años, y dentro de la categoría (75-79) no está en su mejor momento.

"Las primeras competiciones a las que acudí fueron las travesías del Lago de Sanabria, en los años 1994 a 2002, venciendo en todas ellas, incluso en la última en la que coincidió con otro mito de la natación zamorana como fue Agustín Ortiz, al que superó por primera vez "porque siempre me ganaba". En campeonatos de España de verano, comenzó en Tarrasa en 1999 donde consiguió el oro en las tres pruebas del estilo libre (50, 100 y 200): "Entonces me di cuenta qué buena soy, aparte de apellidarme Bueno". En 2000 en Manresa, dos oros y un bronce, y así hasta la actualidad que suma 89 medallas de oro, 47 de plata y 20 de bronce, solo en campeonatos de España de Invierno y Verano.

"Yo nadaba de siempre. Aunque nací en Valladolid, mis padres, que eran zamoranos, para enseñarme a nadar me soltaba en el agua, me hundía y volvía a salir a la superficie. Y luego eso mismo hice yo con mis hijos y mi hija Marina llegó a ir a la Selección Española. Siempre había tenido ilusión por competir algún día. Una vez fuimos a Toro y cuando llegamos, ya había acabado la competición. Una amiga, Carmen Benito, me animó a ir al Campeonato de España de Tarrasa y ya no lo he dejado, salvo un año que no se celebró y otro que estuve lesionada. No me pierdo ningún campeonato y pienso seguir hasta los 95 aunque soy diabética y lo tengo más difícil pero me viene muy bien nadar".

Aunque su estilo preferido es el libre, también ha competido en "nadador completo" o en estilos, en la Liga Norte. A su edad, los rivales cada vez son más escasos: "Si competimos por edades somos menos, pero cuando es por tiempos, nado con rivales mucho más jóvenes que yo y me motiva mucho ganarles. Hago mis cálculos y veo que gano a nadadoras de 40 o 45 años. En el último este último campeonato éramos tres en mi categoría, pero faltaban otras tres que son buenísimas, y me alegro mucho de que no hayan ido", comenta en su habitual tono humorístico. "Nos amenazamos en bromas, pero nos llevamos muy bien, hay un ambiente maravilloso. Esta vez en Pontevedra ha habido nadadoras de más de 95 años y yo quiero ser como ellas".

También ha acumulado ya un brillante curriculo en pruebas internacionales a las que ha podido acudir durante estos años: "En el Europeo de Cádiz quedé novena en 800 y la undécima en 200. Luego estuve también en el de Londres y conseguí diploma al ser octava. Luego me fui a Budapest en el Mundial en 2017, con una amiga de Gijón que le acababan de detectar un cáncer de páncreas y sigue compitiendo cada vez mejor. Y en la capital húngara sumaría otro brillante noveno puesto en 200 libre y décima en 400, al tiempo que igualaba el récord de España de 100. Fui la nadadora que acudió con más mínimas, las había logrado en las cinco distancias "y porque no me dejaron llebar más", añade rebosante de simpatía.

No es sencillo entrenar a estas edades, aunque ella tiene el entrenador en casa, su hija que prepara a diversos deportistas: "Yo no puedo ir a la piscina con ella por la mañana, pero me manda los entrenamientos al móvil y yo hago cada día lo que me manda. Todavía no estoy en mi mejor momento de forma porque en septiembre me operé de cataratas y no pude volver a nadar hasta noviembre. Me dieron el alta a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde ya estaba como loca haciendo mil metros en la piscina. Creo que ya es más una adicción que una afición. Todavía no he recuperado mis tiempos. Suelo entrenar entre una hora y cuarto y hora y media. En distancia, cada día nado entre 1.300 y 1.500 metros, y algún día algo más".

Pese a que siempre ha vivido en Valladolid, Marina Bueno se siente plenamente zamorana porque su padre nació en Villarrín de Campos y su madre, en Zamora aunque descendía a su vez de Moveros. "Desde pequeños íbamos a veranear a Zamora. Yo empecé a nadar en el río Duero en la playa de los Tres Arboles que nos separaban a los hombres y a las mujeres con unas estacas y unas cuerdas. Yo subía hasta la isla del Club Náutico y bajaba hasta la azuda del puente de Hierro. En Zamora me conocía como "La Nadadora". Mis padres alquilaban una casa y pasábamos en Zamora desde San Pedro, hasta septiembre cuando comenzaban las clases. Yo ya nadaba entonces pero sin participar en nada. Todavía disfrutamos de piso familiar que tenemos en la calle Leopoldo Alas".

En 2013, Marina dejó de ser presidenta del Gimnasio de Valladolid después de un problema con la Federación Española, y al año siguiente decidió fichar por el Club Natación Zamora "porque están mis padres enterrados allí y esa es mi sangre", y hasta ahora.