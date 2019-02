Una sentencia esperanzadora

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha anulado la sanción de 4 años impuesta al corredor Ibai Salas por presentar presuntas irregularidades en su pasaporte biológico en 2017, la primera de este tipo impuesta por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). El pasado 3 de octubre la AEPSAD sancionó a Ibai Salas con la suspensión la licencia federativa por 4 años, y 3.001 euros de multa, por el supuesto uso de sustancias o métodos prohibidos en función de los parámetros de su pasaporte biológico. Según ha podido saber Europa Press, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), en una resolución con fecha de 8 de febrero, ha declarado nula esa sanción y la ha dejado sin efectos, en el procedimiento número 217/2018. A juicio del TAD, el pasaporte biológico de Ibai Salas no permite conocer si el deportista realmente consumió una sustancia prohibida o utilizó un método prohibido, ni tampoco dónde ni cuándo se pudo consumir o utilizar, por lo que "la causa de este modo de proceder es que no se ha dado cumplimiento completo a la normativa sobre pasaporte biológico que contiene la Ley Orgánica".

El caso del ex corredor del Burgos es el mismo que el del zamorano Jaime Rosón que fue sancionado por la UCI la semana pasada. Se abre así una vía de esperanza para el corredor zamorano que ha mantenido también ante la Federación Ciclista que los datos del pasaporte biológico no indican necesariamente que haya habido un acto de dopaje, y también insiste en la indefensión que supone el obligarle a probar su inocencia año y medio después del momento en que se realizó el control.

En la resolución de Ibai Salas, el TAD recuerda que el pasaporte biológico está concebido en el ordenamiento jurídico español tan solo como un medio de prueba. Asimismo, reitera que un pasaporte biológico adverso no es un hecho tipificado. "Es un medio de prueba de lo que sí está tipificado: la utilización, el uso o el consumo de sustancias o métodos prohibidos", señala y añade que el pasaporte biológico "no es suficiente para probar la comisión de una infracción", lo que supone la anulación de la sanción impuesta a Ibai Salas al no considerarse probado el supuesto acto de dopaje.

El TAD declaró nula la suspensión provisional dictada por la AEPSAD contra Ibai Salas, por vulnerar sus derechos. "Esta irregular actuación de la AEPSAD ha supuesto el final de la carrera como ciclista profesional de Ibai Salas, acusado injustamente de dopaje y pasando un calvario que ha durado más de diez meses hasta poder demostrar su inocencia", lamenta el gabinete de prensa de Salas en un comunicado remitido a Europa Press. Tras conocer el fallo del TAD, el ciclista del Burgos-BH ha agradecido el apoyo "incondicional" de las personas que en todos estos meses pasados "nunca han dudado" de su inocencia.

El ex ciclista del Burgos BH se mostró ayer "contento" con la decisión del TAD aunque denunció que este proceso ha terminado por arruinar una carrera en el ciclismo que da por terminada. En declaraciones a la Agencia EFE, Salas indicó que la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) es "por lo que he luchado todo este tiempo", ya que se ha demostrado su inocencia y "se ha hecho justicia". El corredor vizcaíno no ha ocultado su malestar con el Burgos BH, equipo del que fue apartado tras conocerse su caso, y sobre el que, ha recordado que le "dio la espalda a las primeras de cambio y de las peores maneras posibles". Al respecto, reconoció a EFE que esa situación le dolió mucho, porque "nadie se merece que le traten así, y menos en esos momentos en los que esperas un mínimo de apoyo, no que te den una patada en el culo y cuanto más lejos mejor". Del mismo modo, el ciclista aclaró que "lo mío nunca fue un positivo, sino una presunta irregularidad en el pasaporte biológico", proceso que también ha criticado en las formas recalcando que "no se debería vulnerar la protección de datos filtrando el sumario".

Y puntualizó que de no haberse hecho públicos los datos "podría haberse resuelto el asunto de la manera que finalmente ha concluido", sin causarle "daños morales" y arruinar su "carrera deportiva".

Julio Andrés Izquierdo, mánager del Burgos BH, señaló tras conocer la anulación por parte del TAD de la sanción a Salas que se alegra "por él y por el equipo", pero aseguró que su decisión de apartarle de la plantilla "la volvería a repetir si se produjera la misma situación". "Me alegro por el corredor, pero si volviera a pasar por la misma situación actuaría de la misma manera porque estoy a favor de la idea de tolerancia cero con el dopaje. Este caso y otros que hemos tenido han hecho mucho daño al equipo y a mi mismo, que lo he pasado muy mal, pero hice lo que tenía que hacer en aquel momento".