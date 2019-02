El milagro es posible

El presidente del CB Zamora, Gerardo Hernández de Luz, aseguró ayer en la tertulia El VAR de LOZ de La Opinión-El Correo de Zamora que el Aquimisa Queso Zamorano lo dará todo para conseguir el ascenso a LEB Oro en la segunda fase de la liga que comenzará el miércoles 27. Hernández de Luz aseguró que el club está preparado para afrontar la próxima temporada en la división de plata del baloncesto español. El veterano dirigente deportivo: "El equipo tenía una estructura muy similar a la del año anterior, con un presupuesto prácticamente igual y lo que había sido un calvario el año pasado, se ha convertido en algo maravilloso, en un sueño del que nos hemos despertado estando líderes para la siguiente fase".

Hernández de Luz alude a las inercias en el baloncesto: "Hemos tenido la suerte de romper el hielo de la primera victoria pronto y también hemos aprendido que había que confeccionar una plantilla con un importante componente físico. En esta competición, los equipos que han quedado campeones o han ascendido, empezando por Valladolid que nos sorprendió a todos, jugador por jugador, el físico era muy importante. Hay veces que el talento no es suficiente para afrontar logros de no bajar o ascender".

No quiere ser negativo Gerardo Hernández y se atreve a señalar que "llevo tantos años gestionando esto que creo que a lo mejor en LEB Oro hay más posibilidades de conseguir recursos altos que en Plata, y desde la humildad, creo que lo conseguiríamos. Habría que luchar a muerte pero estoy seguro de que saldríamos, de una manera humilde como en Plata, pero estaríamos ahí y nos tendrían que ganar".

El CB Zamora, poco a poco, se ha ido adaptando a la categoría: "El aspecto deportivo lo ha asumido Saulo y yo estaba antes más pendiente de los fichajes pero ahora me dedico de forma exclusiva al terreno económico. Se va aprendiendo lo que tú crees que debe de ser un equipo en LEB Plata y qué argumentos tienes que presentar en la competición. Creo que no lo hemos hecho ni bien ni mal en estos tres años que han estado marcados por unas pautas muy parecidas, los jugadores residen aquí todos, tienen unos perfiles más bien jóvenes, cargados de muchísima ilusión y esa ilusión nos da un plus que tal vez otros equipos no tienen. Buscan destacar en algo que a ellos les pueda abrir puertas".

En esta liga tan igualada, una de las claves de la gran temporada del Aquimisa Queso Zamorano ha sido acertar en los fichajes: "Teníamos al comienzo de la temporada una planificación que se está cumpliendo para llegar a tener doce jugadores que son los que hay ahora. La baja de Warren ha sido un problema importante porque a mi me parece que era el jugador más completo, y se hanotado muchísimo. Lo hemos intentado sustituir pero no hay ninguno con sus características. De todas formas, con las últimas incorporaciones le hemos dado al equipo un fondo de armario que nos permite competir con mayor intensidad y no preocuparnos tanto de las faltas o del cansancio físico porque los ritmos de partido son muy duros". Gerardo Hernández de Luz, pese a ser siempre muy crítico con su hijo Saulo como entrenador, reconoce que "tiene un vagage ya largo después de haber jugado muchos años en EBA, de haber estado con muy distintos entrenadores en los seis años que estuvo fuera. Además se ha ido formando en otras facetas en las que se ha ido curtiendo en lo que es dirigir a un equipo. No soy quien para decirlo, pero creo que lo hace bien, sabe de qué va ésto, sabe imponer disciplina y está demostrando que con pocas mimbres hace un cesto bastante aceptable".

El Aquimisa Queso Zamorano inicia la competición como líder, pero no por ello tiene asegurado nada todavía: "Hay seis rivales del otro grupo que no conocemos y no se podrá saber hasta que pasen varias jornadas si el otro grupo es más fuerte o no. Creo que hay una gran igualdad y ellos han tenido un equipo que ha estado por encima del resto como es Alicante, pero eso tampoco dice mucho porque, ganar a los de abajo, no vale para nada. Creo que competiremos dignamente, que dependerá de estar acertado en los instantes finales, como lo hemos estado en la primera vuelta en varios partidos que sin ellos, no estaríamos aquí. Nuestro primer rival, el Murcia tiene cinco victorias y nosotros siete, pero tampoco es una diferencia definitiva. Nosotros estamos en un buen momento, creo que creceremos algo más porque los jugadores han trabajado mucho de cara a esta fase. Además, los contrarios vienen de una dinámica que a algunos se les va a venir en contra, algo que a nosotros no nos sucede porque aquí no hay ceses de entrenadores, ni obligación de ascender".