El Quesos El Pastor se mantiene en el filo de la navaja viendo cómo pasan las jornadas y no llegan las victorias que necesita para distanciarse de los puestos de descenso en los que se mantienen Sant Adriá y Baxi Ferrol, aunque el equipo catalán se enfrenta esta mañana en casa al AlQazeres Extremadura.

Los refuerzos esperados no terminan de llegar y ayer todavía no pudo debutar la hatiana Vivi Pierre-Louis recién llegada precisamente del IDK que puso como condición para desprenderse de ella que la pívot no jugase este encuentro. Además se espera que durante la semana se incorpore a los entrenamientos una nueva jugadora exterior que parece ser de nacionalidad valcánica.

Mientras tanto, el Quesos El Pastor viajó ayer a San Sebastián para medirse a un IDK que lucha por asegurarse un puesto en el play off aunque su marcha está siendo bastante irregular.

El equipo de Azu Muguruza comenzó el encuentro dominando en el marcador gracias a su potente juego interior, que marcaría las distancias durante todo el encuentro como era previsible, y ya cerraba el primer cuarto con un cómodo 19-11 frente a un rival que no terminaba de encontrar el buen juego que había mostrado la semana anterior frente a Girona en el Angel Nieto.

Poco a poco, las zamoranas fueron adquiriendo consistencia y en el minuto 16 lograban acercarse a 23-22 con Laura Marcos en la dirección del juego, y Chelsea Nelson protagonizaba dos brillantes acciones que permitían al Zamarat tomar la delantera por primera y última vez en el partido con 25-26. Pero no fue más que un espejismo porque, tras solicitar un tiempo muerto, el IDK Gipuzkoa reaccionaba y lograba irse al descanso de nuevo con ventaja 29-26.

Ese punto 26 se le atragantó al equipo que direge Fran García hasta el punto de que no se movería en el marcador hasta seis minutos más tarde con un triple de Ainhoa López. En ese periodo, el Gipuzkoa firmó un 13-0 que distanció a las vascas a doce puntos en el marcador.

El tercer cuarto se cerraría con una clara ventaja del IDK, pero entonces apareció la australiana Tess Madgen para devolver la confianza que el club ha puesto en ella protagonizando tres jugadas de tres puntos que pusieron el tanteo en un esperanzador 48-43 que metía al Quesos El Pastor en el partido y obligaba a Azu Muguruza a solicitar un tiempo muerto para frenar a las zamoranas.

Una acción de Nogalle Lo acercó al Zamarat a solo cinco puntos, pero otro tiempo muerto hizo que el Gipuzkoa reaccionara y se distanciase de nuevo a cerca de diez puntos.

El partido entró en los dos últimos minutos con el Quesos El pastor siete puntos abajo tras una canasta de Chelsie Nelson, la remontada parecía posible y el equipo naranja, ya con las fuerzas muy justas, siguió intentándolo e incluso se acercó a 60-55 tras dos nuevas canastas de la pívot norteamericana, pero ya no hubo tiempo para más y el IDK terminaba cerrando el marcador con 62-55.

De esta forma, al Quesos El Pastor ya le queda muy poco margen de maniobra en las seis jornadas que faltan para terminar la Liga. El próximo sábado será obligado ganar a un Mann Filter que parece asequible pero que llegará bastante necesitado si no quiere complicarse la vida en la recta final de la temporada.

Tras el descanso de la Copa de la Reina llegará otro encuentro trascendental, la visita al Sant Adriá en la que tampoco podrán fallar las de Fran García, pensando además que en la jornada siguiente será el intratable Valencia el que se acerque al Angel Nieto.

Cáceres, Cadí La Seu y Pajariel Bembibre serán los últimos enemigos a los que tendrá que medirse el equipo naranja, y tan sólo el segundo en casa.