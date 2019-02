Movilla dedica el triunfo a la afición

Victoria muy importante del Zamora en un campo muy complicado como es el del Santa Marta de Tormes, con goles de los salmantinos Juanan y Garban, que le permitió ayer dormir como líder, a la espera de lo que haga hoy la Arandina ante el Burgos Promesas.

El técnico David Movilla no pudo contar finalmente con Murci, quien se cayó de la convocatoria debido a unas molestias físicas, no obstante los once jugadores que saltaron al césped mostraron su valía y fueron superiores a un equipo tormanés que seguirá una jornada más en la zona medio baja de la tabla.

Los "chupetines" tuvieron las primeras posesiones ofensivas del partido, mientras que el Zamora esperaba atrás la oportunidad de hacerse con el balón y trazar contragolpes veloces con los que hacer daño a su rival.

En el minuto 5´ de partido el conjunto local tuvo su primer contratiempo cuando Asensio vio la primera cartulina amarilla de partido con muchos minutos de juego por delante.

Cuando corría el 9, llegó la primera ocasión clara del partido para el equipo zamorano que, tras realizar una gran jugada grupal, se plantó frente a la portería local pero el arquero Charly le ganó la partida a Dani en una acción espectacular.

El Santa Marta reaccionó bien a la primera intentona zamorana y gozó de su primer acercamiento tres minutos después. Barbero no remató bien un centro medido de Nacho por la banda derecha.

El guardameta Charly volvería a salvar a su equipo para dejar el electrónico intacto tras un remate de Dani Álvarez.

El partido entró en una fase más lenta y pausada en la que el conjunto de David Movilla dominó el balón pero no generaba peligro sobre la portería de un rival que se iba asentando poco a poco en el partido, con la línea defensiva muy junta tapando todos los espacios posibles para el juego de ataque zamorano.

Cuando todo apuntaba a las tablas antes del descanso, llegó el primer tanto del partido. Juanan mandó el balón al fondo de la red tras un córner que tuvo varios rechaces de cabeza dentro del área. Gol psicológico de un Zamora que había sido mejor a los largo del primer acto y que dejó muy tocado a su rival con su gol "in extremis". Con el resultado a favor del equipo visitante por la mínima se marcharon los dos equipos a los vestuarios.

La segunda mitad en San Casto comenzó con un ritmo muy lento, con un Zamora que no sufría en defensa pero que tampoco asedió la portería rival en el primer cuarto de hora.

El Santa Marta necesitaba un cambio de efecto en el partido y realizó sus primeros cambios en búsqueda de un juego más directo y ofensivo.

Y cuando no estaba pasando nada en el partido llegó el segundo gol del equipo zamorano. Error defensivo garrafal del equipo local que aprovechó Garban para plantarse en el área ante Charly y batirlo por bajo.

Golpe sobre la mesa del equipo de David Movilla que con su segundo gol viviría un final de partido bastante plácido.

Las modificaciones del entrenador local Arturo no causaron el efecto esperado ya que el Zamora se hizo con el control total de un partido que estaba visto para sentencia.

Los locales lo siguieron intentando marcar durante los últimos quince minutos, pero Chete, Alcañiz, Asiel y Coque se mostraron infranqueables ante las acometidas del equipo de Santa Marta de Tomes.

Pasaron los minutos sin que sucediera nada hasta que el colegiado del partido señaló el final de un encuentro que sólo aportó cosas positivas para el Zamora: tres puntos, dos goles a favor, portería a cero y liderato provisional.

Los tres puntos del Zamora permiten al equipo regresar a la senda de la victoria a domicilio tras la anterior derrota en su visita al campo del Astorga y al tiempo volver a demostrar su gran eficacia defensiva.

En la próxima jornada el conjunto de David Movilla se medirá al Burgos Promesas en el Estadio Ruta de la Plata, un rival que se encuentra en la zona media de la clasificación.