A Rosón solo le resta apelar tras ratificarse su sanción

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificó la sanción propuesta por la Unión Internacional de Ciclismo (UCI) a Jaime Rosón, imponiendo al ciclista zamorano cuatro años de castigo por la irregularidad detectada en su pasaporte biológico en enero de 2017. Una medida tan ejemplarizante como desproporcionada para el que era, hasta ayer, miembro del Movistar Team que recibió la noticia tras meses esperando un veredicto en el que no hubo sorpresa.

El equipo ciclista, a través de la sociedad Abarca Sports, hizo pública ayer la rescisión del contrato que unía a Jaime Rosón al Movistar Team tras ratificarse los cuatro años de sanción impuestos por la UCI. El zamorano, que acudió al juicio a finales de diciembre para defenderse de los valores anómalos en su pasaporte, no recibió ni un gracias por los servicios prestados en una nota de prensa escueta y aséptica lanzada mediante las redes sociales al gran público. Un escrito breve en el que, sin embargo, sí se incidía sobre la fecha del valor anómalo en el pasaporte biológico del corredor. No vaya a ser que la lacra del dopaje salpique sus filas y no las del Caja Rural, equipo con el que corría entonces, pese a que nunca hubiera control antidoping que esta joven promesa no superara en carrera.

Rosón se queda solo en compañía de los suyos y los servicios jurídicos con los que podría contar a la hora de poner en práctica el recurso que le resta para luchar por su inocencia. Está en la mente de todos una posible apelación a la sanción de la UCI mediante justicia ordinaria. Un camino que, con absoluta falta de pruebas más allá de un valor aislado hace ya más de un año, podría favorecer a los intereses del ciclista. Pero quizá, a Jaime no le queden más ganas de luchar por su inocencia derrochando dinero en abogados y costas mientras otras grandes figuras con algo más que anomalías en su pasaporte biológico campan a sus anchas por las grandes pruebas ciclistas del calendario internacional.

La duda deberá resolverla Rosón en los próximos días. Por ahora, el zamorano no ha querido ofrecer declaraciones y se mantiene al margen de todo el ruido que levantó ayer la ratificación de los cuatro años de castigo que ponen su carrera en un punto altamente comprometido. Con 26 años, Rosón podría volver a ser profesional casi enfilando la treintena si respeta la sanción, pasando a ser un hombre marcado por un delito sin demostrar. Una posición bien distinta a la de joven promesa internacional que tenía hace apenas unos meses, antes del anuncio de la UCI a finales de junio de 2018.

El organismo internacional no ha tenido clemencia alguna con el ya ex de Movistar. Una actuación muy diferente a la que mostró no hace tanto con Chris Froome. La laxa reacción que tuvo la UCI sobre el inglés y las duras críticas que recibió por ello quizá hayan perjudicado al zamorano. Con Rosón no ha habido tolerancia alguna pese a la falta de pruebas que indiquen la toma de sustancias, siendo así todavía más notable la diferencia existente a la hora de resolver ambos casos. El británico seguirá corriendo; el zamorano ya habrá empezado a pensar en la vida fuera del ciclismo profesional. Dos caminos bien diferentes que evidencia la distinta capacidad de maniobra que poseen una figura mundial y un humilde corredor al que se puede castigar sin dar lugar a un escándalo de dimensión internacional que desacredite un deporte.

Al menos, la ratificación de la sanción impuesta por la UCI ofrecida ayer por el TAS viene a poner fin a ocho meses de larga y tensa espera. Tiempo en el que Rosón no se ha cansado de defender su inocencia, recopilando informes médicos y documentos con el fin de constatar que el valor anómalo en su pasaporte biológico es simplemente eso, una variación de los estándares normales fuera sin explicación aparente. Pruebas que dejen claro que no tomó ninguna sustancia para mejorar su rendimiento en enero de 2017, un mes sin carreras que ganar de por medio.

Ahora, a Jaime Rosón solo le queda apelar la sanción. Recurrir a la justicia ordinaria para seguir peleando por su inocencia y poder poner fin a la vinculación que se ha hecho de su nombre con el dopaje deportivo pues, a día de hoy, sigue sin probarse que consumiera sustancia alguna para alterar su rendimiento de forma no natural.