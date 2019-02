Redimirse a domicilio

Después de dos desplazamientos en los que han regresado con mal sabor de boca (empate ante el Ávila, 1-1, y derrota en Astorga, 2-1) los rojiblancos se desplazan hoy a Salamanca con ganas de redimirse frente al Santa Marta, equipo que rascó un empate en el Ruta de la Plata cuando el partido ya agonizaba (1-1) y que supuso un mazazo en aquel momento, ya superado. La semana del Zamora CF ha estado marcada por el cambio de ubicación de los entrenamientos y es que las sesiones se han trasladado a Valorio con el fin de potenciar la adaptación a la hierba artificial, superficie con la que se encontrarán esta tarde y a la que no están acostumbrados. Este hecho también ha supuesto que haya jugadores con cargas musculares, aunque, en principio, nada que impida su participación en este encuentro en el que por la cercanía geográfica también se espera presencia de aficionados zamoranos.

Tras los pertinentes análisis e informes de los charros, Movilla destacó la mejoría experimentada por este equipo que va cumpliendo con su objetivo de permanencia y es que tiene un colchón importante con la zona de descenso, un hecho propiciado también por la mejoría que se ha visto en el equipo en los últimos tiempos. En la plantilla rival destacan nombres de excanteranos del Zamora CF como Yuberth o Sergio Barbero, además de otros como Rubi (ex del Villaralbo) o Lerma, máximo anotador de los charros con 8 dianas hasta el momento, mientras que el zamorano Ioritz dejó el equipo.

Una semana más, en el Zamora son conscientes de que para sacar el máximo botín deberán poner en juego su mejor versión y evitar fallos que puedan salir caros y es que en los partidos a domicilio cualquier error puede ser letal ya que "casi todos los equipos se hacen más fuertes en feudo propio". Lo que vuelve a ser una incógnita es el once inicial que pondrá en juego el Zamora CF y es que primero habrá que ver el estado físico de todos los jugadores. También es una realidad los cambios o rotaciones que acostumbra a introducir Movilla en sus equipos "en busca del mejor rendimiento según cada jornada", aunque una opción pasa por Villanueva en portería, defensa con Chete y Coque en los laterales y Alcañiz y Asiel de centrales; extremos para Garban y Dani Hernández, centro del campo con Fer y Carlos Ramos, para terminar con Sergio y David como referentes en ataque. No obstante, las opciones son muchas para hacer frente a un encuentro en el que no quieren volver a tropezar.