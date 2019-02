Dani: "Este equipo tiene ganas de seguir ganando"

El zamorano Dani Hernández, delantero del Zamora CF, señaló ayer respecto a la primera derrota encajada por el equipo rojiblanco en 22 jornadas, el pasado domingo en Astorga, que "una derrota siempre sirve para aprender, para corregir errores. El lunes hablamos cosas en el seno de la plantilla, y nos prometimos que vamos a corregirlas. El martes iniciamos una semana nueva y ya estamos esperando que llegue el domingo para resarcirnos de lo que pasó el otro día en Astorga porque este equipo tiene ganas de seguir ganando y darle alegrías a la afición".

El atacante zamorano explicó además que "ya sabíamos que el Astorga era un rival duro, como ya lo demostró aquí en la primera vuelta. Para ellos suponía seguir enganchados al play off, nosotros lo dimos todo y creo que, en una primera parte buena tuvimos ocasiones, aunque en la segunda, fueron más repartidas. Al final ellos metieron dos, nosotros uno, y se llevaron el partido".

Dani Hernández cree que para mejorar hay que tener en cuenta que "ocasiones estamos teniendo, intensidad creo que no nos falta nunca, no dejamos de luchar en cada partido, y el otro día nos faltó meter alguna ocasión más que tuvimos. Creo que estamos en la línea a seguir y no vamos ahora a volvernos locos cambiando cosas porque pierdas un partido, después de 21 sin perder. No podemos cambiar lo que ha ido bien hasta ahora".

Respecto al rival del próximo domingo, el Almazán, recordó que "ya en la primera vuelta ya nos plantó cara, empatamos a cero en un partido disputado, tiene buenos jugadores y seguro que va a ser un partido difícil, pero tenemos que ganarlo porque jugamos en casa, con nuestra afición, y tenemos que sacar estos puntos". Por otra parte, explicó en rueda de prensa que sigue siendo difícil terminar primeros: "El de Astorga fue un partido para aprender porque es un rival que va a estar arriba, fue un partido que se pareció mucho a los de play off y nos permitirá aprender qué es lo que no tenemos que hacer. Mejor aprender en febrero de una derrota así, y no llegar al play off y que nos pase más adelante", añadió el delantero rojiblanco.