Ceballos: "La clave estará en defender mejor que aquí"

Durante la primera vuelta, el MMT Seguros contó con la figura de Sebastián Ceballos para liderar su ofensiva. El chileno, que cedió la pasada semana el puesto como máximo goleador pistacho de la temporada a Octavio, ha sido fundamental hasta ahora en los planes de Leo Álvarez y aspira a seguir "aportando lo máximo al equipo". Eso sí, tiene bien claro que prefiere "anotar un gol y ganar a marcar siete y perder". Por ello, tiene bien estudiado que hacer para alargar la buena racha del equipo en las últimas semanas y apunta a "una mejoría en defensa respecto al partido de la primera vuelta" como el aspecto fundamental a tener en cuenta para la visita a Antequera.

"Estamos teniendo buenas sensaciones en los dos últimos partidos y por ese lado estamos muy tranquilos. Además, el equipo está entrenando muy bien y creo que se ve fuerte ahora", comentó sobre la actualidad del vestuario pistacho el extremo ayer ante los medios de comunicación. Un buen momento que en nada se parece al que se vivió tras firmar tablas ante BM Los Dólmenes en el choque de la primera vuelta en el Ángel Nieto. "Ni Leo ni nosotros guardamos buen recuerdo de aquel partido...", apuntaba Ceballos, explicando: "Encajamos 30 goles para acabar empatando el duelo, eso nos indica que la defensa estuvo mal ese día y tenemos que mejorarla para poder continuar con la buena racha y seguir acumulando buenas sensaciones".

Sin duda, el MMT Seguros habrá aprendido la lección respecto a aquel partido. Además, con meses de trabajo ya a sus espaldas su defensa debería ser más sólida que la mostrada ante BM Los Dólmenes al comienzo de liga. Aunque el internacional chileno avisó ayer que consolidar la zaga no es el único paso que deberá dar su equipo para puntuar esta semana. "Tenemos también que mantener el alto nivel ofensivo que mostramos aquel día o en el último partido en el Ángel Nieto. Sinos mantenemos en treinta goles y estamos confiados en ataque podemos sacar algo positivo de este viaje", analizó un Ceballos que no pudo pasar por alto el fichaje de Moyano por parte del rival de este fin de semana. "Es un portero completo, fue el que fichó BM Cangas el pasado año para salvarse", apuntó, consciente de ser su incorporación un obstáculo añadido para la posible victoria de los "Guerreros de Viriato" este fin de semana.

Sin duda, por Ceballos, el MMT Seguros peleará hasta el final por la victoria pese a que las cosas puedan no ir tan bien como en las últimas semanas. "Yo siempre trato de aportar todo lo que puedo y seguiré haciéndolo aunque no sea con goles", comentó consciente de "no haber estado bien en los últimos partidos" y haber visto reducida su producción. Algo que al chileno el preocupa, aunque dejó bien claro que es un jugador de equipo. "Prefiero anotar un gol y ganar a marcar siete y perder", concluyó.