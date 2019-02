Tamara Seda, nueva baja

La pívot del Quesos El Pastor Tamara Seda no jugar´´a más esta temporada debido a la lesión de menisco que sufre en su rodilla y que, casi con total seguridad, le hará pasar por el quirófano, según confirmó ella misma a La Opinión-El Correo de Zamora. De esta forma, la mozambiqueña deja el equipo naranja tan sólo dos días después que lo hiciera Celia García. El Zamarat emitió ayer un comunicado en el que señaló que "los diferentes diagnósticos consultados por los servicios médicos del club confirman que Tamara Seda no jugará lo que resta de temporada. Si bien en principio la lesión no es grave, sí que aconseja que su rodilla esté sin forzar un tiempo y en función del reposo y la recuperación, valorar una intervención. Es por ello que tanto la jugadora como el club han llegado a esta decisión por el bien de su salud. Deseamos a Tamara una pronta recuperación y que pronto la veamos de nuevo en las canchas", dice el comunicado.

Seda pasó una revisión médica en Madrid que ha confirmado su dolencia de menisco interior que, si finalmente necesitase de cirugía, supondría un periodo de reposo de más de un mes.

Afortunadamente, los problemas de espalda que arrastra Laura Quevedo desde hace meses y que se agravaron en el partido contra Avenida, parecen remitir y la madrileña se reincorporará paulatinamente a los entrenamientos a lo largo de esta semana. La alero del Quesos El Pastor inició ayer el entrenamiento con ejercicios de bicicleta estática.

Por otra parte, la inesperada baja de Celia García en la plantilla naranja obligará al club a buscar en el mercado una sustituta para la alero vallisoletana que se incorporó este miércoles a los entrenamientos con el Celta de Vigo de Liga Femenina 2.

Celia García cubre la baja dejada en el Celta por Ainhoa Lacorzana que está lesionada: "En muchos aspectos son dos jugadoras con virtudes parecidas -ha señalado el histórico club gallego-. Sus características son las de una jugadora polivalente con buena capacidad defensiva y reboteadora, y una gran comprensión del juego". La vallisoletana llegó ayer a Vigo, y se incorporará de inmediato a los entrenamientos, ya que la intención del club es tramitar la ficha lo antes posible para que puede jugar el sábado, a las 20.30 horas, ante el Aros de León.

Por otra parte, el Perfumerías Avenida ganó ayer en Salamanca al Flammes Carolo francés por 78-75 en un intenso final que se dirimió en los cinco minutos añadidos de la prórroga, lo que le permite seguir mirando hacia la clasificación para cuartos de final de la Euroliga de baloncesto femenino.

El equipo de Salamanca llegó al encuentro necesitado de una victoria, que le ayudara a mantener viva la esperanza de seguir con vida en la competición europea, y con esta necesidad, las salmantinas saltaron al pabellón de Würzburg bien asentadas, con una defensa que tanto gusta a Ortega y con un ataque veloz, en el que empezaba a sobresalir Givens, que fue la verdadera artífice del resultado final. En el último cuarto todo cambió en contra de Perfumerías Avenida, con una gran defensa sobre Loyd, con unos ataques salmantinos demasiado erráticos, lo que forzó a que el Carolo se pusiera por delante en el marcador a falta de 24 segundos, aunque logró el empate en el último suspiro.

En los cinco minutos añadidos el equipo de Salamanca logró tener un mayor acierto, sobre todo por parte de Silvia Domínguez, Elonu y Givens.