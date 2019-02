Charlie: "Intento hacer que la gente se divierta y vuelva"

El jugador benaventano Charlie, integrante del Atlético Benavente-Desguaces Casquero, sigue teniendo tirón en el panorama nacional. Un vídeo de una de sus acciones en el partido frente a Cidade de Narón, cuando intenta marcar un gol de espaldas a portería, muy parecido a uno que Ricardinho en el Mundial de Japón le ha vuelto a colocar en el centro de atención.

Pero no fue solo este gesto el que tuvo el pívot blanquiazul, pues en el tercer gol de su equipo también mostró su calidad, al disparar desde su campo cuando veía a adelantado a Arrivi, superando al guardameta.

Preguntado por la acción del gol que había intentado el jugador admitió que "seguramente muchas veces podría ser más práctico a la hora de definir, pero cada día que juego en La Rosaleda intento hacer que la gente se divierta y tenga ganas de volver el siguiente partido".

De sobra es conocido que podía haber prolongado más su permanencia en la elite nacional, y él mismo explicaba el porqué de quedarse en su ciudad. "Mi decisión de volver a Benavente fue muy meditada, y aunque estos dos años no han ido como yo esperaba cuando vine sigo trabajando cada día para poner a Benavente y al club donde se merecen y no descansaré hasta conseguirlo". Además, apostillaba, "siempre he tenido opciones de volver a jugar en Primera pero mis objetivos ahora son otros."

También tenía tiempo para hablar de la situación del equipo y el cambio que ha experimentado este año e indicaba que "las incorporaciones este año han sido espectaculares. Han venido tres pedazos jugadores y Vara que para mí junto a Malaguti es el factor diferencial de este equipo". "Y claro está que la llegada de Chema ha supuesto un salto de calidad al club muy grande. ¡Sin duda el mejor entrenador de la categoría!, que estoy seguro que antes o después la LNFS tendrá la suerte de disfrutarlo cada fin de semana. Tenemos un cuerpo técnico excelso que están sabiendo sacar lo máximo de cada jugador".

Una cuestión que pasaba desapercibida para la gran mayoría de espectadores es que jugaba con dolor en el pie y explicaba esta circunstancia al apuntar que "hace tres semanas se me salió el dedo gordo del pie, desde entonces estoy sin poder entrenar y con muchos dolores". "Nunca he sido de poner excusas, lo fácil hubiera sido parar estas tres semanas como me recomendaron, pero la afición que tenemos se merecen todos los esfuerzos que hagamos y más. Espero que en 2-3 semanas más pueda empezar a entrenar con normalidad y que se me vayan pasado los dolores".

A la pregunta de ¿queda Charlie a este nivel para rato? aseguró estar centrado en esta temporada y "no pienso en otra cosa que no sea hacer una buena segunda vuelta".

Más allá del plano individual, el equipo está más unido que nunca y ya piensa en el partido de este próximo fin de semana, en el que espera sumar nuevos puntos. Además, partido será especial para el entrenador puesto que visitan al Albense, donde Chema Sánchez estuvo varios años antes de recalar en el FS Zamora y ahora en el Atlético Benavente.