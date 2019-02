Leo Álvarez: "El primer objetivo es ganar siempre en el Ángel Nieto"

Tras sumar la segunda victoria consecutiva del MMT Seguros y regresar a puestos de "play-off", el técnico Leo Álvarez pasó por "El VAR de LOZ" para analizar la marcha del equipo y su futuro más inmediato. El leonés se mostró optimista y deseó que "el buen momento que vive el equipo se alargue hasta final de temporada" aunque "parezca complicado".

-¿El 32-25 ante BM Santoña y la vuelta a los puestos de privilegio son consecuencia de ver la mejor versión del MMT Seguros hasta la fecha?

-Sí. En esta liga es importante ganar siempre porque puntuar es difícil siendo una competición tan igualada pero también hacer las cosas bien y gozar de buenas sensaciones. En ese sentido, tras una derrota algo dramática frente a Puerto Sagunto, el equipo ha mostrado mucha actitud y ha puesto más intensidad, con un ritmo de juego más alto y más velocidad. Sin duda, estamos mejor que en fechas anteriores, pero lo hacemos justo a tiempo porque lo importante para nosotros era llegar a febrero con opciones de luchar por donde estamos ahora.

-¿Ha costado mucho llegar a ver esa versión? ¿Por qué?

-Ha costado mucho. Creo que esta liga es realmente dura. Al principio hicimos buenos partidos con cosas, a mi gusto, muy positivas. Sin embargo, no mantuvimos una regularidad a la hora de puntuar y eso nos lastró. Por entonces, el objetivo era mejorar y asimilar pronto los cambios sufridos este verano. Ese proceso fue más lento de lo esperado y las lesiones no ayudaron. A principio de temporada esperábamos estar más cerca del nivel exhibido en los últimos partidos de la Liga Asobal, o el mostrado el pasado sábado, pero hemos tardado mucho en encontrar la sintonía necesaria para ello. Ha sido complicado alcanzar esos resultados inmediatos que la gente demanda.

-Esa irregularidad ha sido evidente fuera de casa. ¿Han sido esos cien días sin ganar lejos de Zamora los más difíciles?

-No, no han sido ni muy malos ni muy largos. Cuando me marco los objetivos a principio de temporada me parece importante el trabajo diario porque creo que la mejora viene del esfuerzo. Y, cuando la gente trabaja durante toda la semana, los partidos se hacen más llevaderos. Sin embargo, en esta ocasión, por unos motivos u otros se nos ha hecho difícil sumar lejos del Ángel Nieto.

-¿Cuál es la clave para sumar a domicilio en una liga tan dura como es la DHP?

-La clave es la confianza. Eso es, principalmente, lo que nos ha faltado hasta ahora. Tuvimos ocasión de "matar" algunos partidos fuera pero fallamos situaciones claras de gol. Nos faltaba esa disposición, esa alegría que te hace competir de forma cómoda en el campo. Cuando nos ha podido esa presión de agradar, de ser perfeccionistas y la hemos tenido más presente, es cuando hemos fallado más. Sumar lejos para nosotros pasará por tener esto muy presente y ganar en confianza.

-Ahora viene un tramo determinante de la temporada con un calendario, en teoría, asequible. ¿Llega la hora de mirar hacia arriba?

-Todas las jornadas son complicadas. Nuestro calendario es el que es e, independientemente del rival, tenemos que trabajar para competir en todos los partidos. El primer objetivo que nos hemos puesto es ganar en casa y estar lejos del descenso. Queremos mirar hacia arriba y mantenernos en el play-off pero el objetivo tiene que ser sumar el máximo de puntos posible para no pasar apuros porque hay equipos que tirarán hacia arriba tras realizar incorporaciones el pasado mes.

-¿Y el MMT Seguros va a fichar? ¿Se incorporará a un pivote o ya es tarde para seguir insistiendo en ello?

-Es difícil y, cuanto más se alarga en el tiempo, más difícil es. El club no ha desistido pero resulta complicado encontrar a alguien que cumpla con el perfil que buscamos y mejore lo que ya hay en el equipo.

-Así pues, el posible refuerzo sería la vuelta de Jortos. ¿Ese sería el mejor fichaje de todos?

Sí, sería el mejor fichaje porque es de los jugadores más completos de la categoría y estando centrado en el balonmano es determinante, pero dependerá de las fechas de la oposición.

-¿Cómo valora a los "novatos"? Petter, el último en debutar, cada día gana más adeptos.

-A Petter le ha costado mucho porque venía de una larga lesión pero es una jugador de primer nivel y nos puede dar mucho en defensa y en el lanzamiento exterior. El otro día hizo dos grandes goles y creo que eso al público de Zamora le gusta bastante. Pero todavía le queda coger ese punto de forma que le permita estar más tiempo en pista al nivel necesario para nuestro juego colectivo. Ahora mismo ya hemos visto el mejor nivel de cada uno de los recién llegados, ahora el objetivo es ver a todos a ese máximo nivel a la vez y en competición. Eso nos haría un equipo difícil de batir.

-También han destacado los canteranos Luis Posado, Raúl y Maga. ¿Qué opinión le merece su aportación hasta ahora?

-Han rendido a buen nivel pero tienen que seguir haciendo gala de esas ganas por mejorar que han mostrado hasta ahora. Tienen que estar convencidos de ganar protagonismo porque este es un club de cantera que quiere contar con zamoranos para competir al máximo nivel y ellos deben ser la base de ese proyecto. Luis está rindiendo a un alto nivel; Raúl ha jugado buenos partidos en ataque; y Maga, con la lesión, ha tenido menos suerte. Lo importante es que se esfuerzan al máximo y, con ello, ganan minutos de juego y suman al equipo.