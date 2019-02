Júnior: "Vengo a sumar"

"Vengo a sumar. En la posición que sea y en cuanto el míster me lo pida". Así de firme se mostraba ayer en su presentación en sociedad Júnior Román Tombini, última incorporación del Zamora CF y que, tal y como él mismo se definió, es un jugador polivalente que puede defender los dos laterales, y también ha jugado como central e incluso como mediocentro defensivo en más de una ocasión. Acompañado por el director deportivo rojiblanco, el defensa explicó que nada más recibir la llamada del club del Duero no se lo pensó, dado el gran proyecto que existe en la entidad y se mostró feliz por la nueva etapa que está a punto de iniciar. "En cuanto recibí la llamada, no lo dudé. Me hablaron del proyecto y enseguida llegamos a un acuerdo", apuntó el nuevo rojiblanco que se incorporará mañana, con sus nuevos compañeros, a los entrenamientos.

Júnior Román, formado en las categorías inferiores del Mallorca, cuenta con experiencia tanto en Tercera como en Segunda División B a pesar de su juventud, y ha pasado por plantillas como la del CD Llosetense o Rápido de Bouzas, donde coincidió unos meses con David Álvarez. En el momento de su fichaje se encontraba sin equipo, tras rescindir con el Córdoba B el pasado mes de noviembre, aunque dejó claro que llega en buen estado de forma ya que ha estado ejercitándose tanto en solitario, como con un equipo de Tercera cercano a su localidad mallorquina, además de haber participado en las sesiones AFE durante las pasadas Navidades. Así, indició en que está preparado y a disposición de Movilla, a quien conoce por referencias de sus etapas en Leioa y Barakaldo, cuando lo considere.

Júnior Román, de 22 años, que llega por lo que resta de temporada y con opción a otra, tendrá ficha sub-23 por lo que el club cuenta con una ficha sénior libre que, por el momento, no tienen pensado ocupar, tal y como confirmó César Villafañe quien aseguró que se trata de un futbolista con mucha proyección y que responde a las características que buscaban. Con esta incorporación, la plantilla que luchará por el ascenso a Segunda División B queda cerrada, salvo sorpresa mayúscula que ahora mismo no se contempla.