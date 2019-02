Derrota del Villaralbo que se queda sin margen de error

Derrota por la mínima del Villaralbo en un partido muy espeso en el que las condiciones del terreno de juego no le permitieron jugar de la manera en que acostumbra y no logró rehacerse en ningún momento del tanto inicial del CD Mojados en el minuto 16 de partido. A pesar de este hecho, los de Mario Prieto continúan líderes del Grupo B de la Regional de Aficionados, con dos puntos de ventaja sobre el segundo que ahora es el Peñaranda.

El Villaralbo, sabedor de que marcar primero podría resultar decisivo en un partido en el que se preveían pocos goles, salió como un ciclón y empezó dominando el encuentro. A los cuatro minutos de partido ya contó con una clara ocasión de marcar, al quedarse Noel solo ante el portero, pero el disparo se fue desviado de la portería local. Sin embargo, los zamoranos volvían a tener otra ocasión muy clara pocos minutos más tarde, cuando esta vez Nacho se quedaba mano a mano con el portero local Alberto.

Los locales también tuvieron una ocasión en el primer cuarto de hora de partido. Se trataba de un disparo que fue fuera de Javi Sanz tras un balón al espacio. Pero poco después llegó el gol local. Tras un saque de puerta que condujo a un balón al espacio, se produjo una indecisión entre el central y el portero Ángel y pese a no haber peligro aparente, el error dejó el balón muerto a placer para Alberto Capi, que no desaprovechaba el regalo y con el portero ya vencido consiguió lo que sería el único tanto del partido.

El golpe fue muy duro, tras haber perdonado dos ocasiones claras ahora el cuadro de Mario Prieto veía como tenía que remontar en un campo prácticamente imposible de jugar. Pese a ello el Villaralbo seguía teniendo la posesión del balón pero no las traducía en ocasiones. Ya en la segunda parte, el equipo local se cerró más en su área y el Villaralbo lograba tener más iniciativa, pero las ocasiones seguían sin llegar. Pese a enlazar varias combinaciones, el Mojados se defendía bien y el gol no llegaba. El Villaralbo lo intentó, puso la intensidad necesaria, ganaba la mayoría de balones divididos, pero influenciado por el mal estado del campo, nunca llegaron las ocasiones claras para empatar. El Mojados logró aprovechar su ocasión muy temprano y jugando sus bazas logró batir al líder, un Villaralbo que intentará remediar el pinchazo la próxima semana ya que ha perdido el margen de error que tenía y no se puede permitir otra derrota.