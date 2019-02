"No hay más presión por tener el objetivo a un paso"

Centímetro a centímetro, paso a paso, el Aquimisa Queso Zamorano ha ido avanzando en la Conferencia Oeste de LEB Plata para situarse a una sola victoria de su objetivo para esta temporada. Un triunfo que tratará de alcanzar frente a Bodegas La Rioja este fin de semana en una jornada en la que, pese a perder, también podría lograr entrar en el grupo que luchará por ascender.

No será un domingo cualquiera para el Aquimisa Queso Zamorano y así lo afirma Saulo Hernández. El técnico confiesa que es "importante" este envite porque "quedan tres jornadas para acabar la primera fase y, cuanto más cerca está el final más se magnifica la importancia de cada envite", sin obviar que "es el primero en el que se puede certificar matemáticamente el objetivo" del equipo zamorano. Una meta que pasaba por la permanencia.

Pese a tener en la mano la salvación y el sueño de luchar por entrar en LEB Oro, el vestuario del Aquimisa Queso Zamorano está "tranquilo". "La sensación no es diferente a la de semanas pasadas", destaca Hernández, apostillando: "con dos victorias consecutivas, el equipo está contento y tiene una destacable vitalidad en el día a día. Se notan las ganas de ir a Logroño con la intención de mantener el nivel de juego mostrado hasta ahora".

Nadie en el CB Zamora quiere despistes este fin de semana pese a que las probabilidades sean bastante favorables. Al Aquimisa Queso Zamorano le basta con ganar uno de los tres partidos que le restan e, incluso, perdiendo este fin de semana podría alcanzar el grupo de ascenso (siempre y cuando Plasencia y Marín también perdieran, lo que haría que los de Hernández saltaran a la pista con los deberes hechos). Aunque, con el sueño tan cerca, sea difícil para todos pensar en el futuro.

"Es complicado no ver cábalas sobre la segunda fase, como se iniciaría y sus participantes, están en las redes sociales y sin querer te tropiezas con ellas", comenta Saulo Hernández, añadiendo que "dada la igualdad extrema de la liga y las rachas que los equipos atraviesan en esta competición, es aconsejable no pensar en ello". "No podemos imaginar qué pasará ahora, nos queda un "último paso y dependemos de nosotros mismos para lograrlo de aquí al final de la primera fase. Una vez consigamos el sueño de pelear por LEB Oro, echaremos esas cuentas", concluye el técnico.